Ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра «Чернобыля» покончил с собой

Нур-Султан, 16 июля. Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из казахстанского города Актобесвел свел счеты с жизнью. Незадолго до смерти он посмотрел мини-сериал «Чернобыль», сообщила газета Daily Mail.

Мужчина покончил жизнь самоубийством еще в конце июня, однако огласку это получило только сейчас. По словам дочери погибшего, он смотрел сериал от HBO «со слезами на глазах», поскольку увиденное в «Чернобыле» вызвало у него тяжелые воспоминания.

Глава общественной организации «Инвалиды Чернобыля Актюбинской области» Бакитжан Сатов сообщил изданию «Актобе Таймс», что житель Актобесвела был одним из первых солдат-запасников, которые были отправлены в Чернобыль как ликвидаторы. Он работал в четвертом блоке ЧАЭС, где как раз и произошел взрыв.

Отмечается, что мужчина на протяжении долгих лет пытался получить квартиру от государства. Но его попытки не увенчались успехом.

При жизни ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказывал, что после чернобыльской аварии он служил на Семипалатинском полигоне, где проводились испытания ядерного оружия. После этого его здоровье пошатнулось. Мужчина говорил, что мог идти по улице и упасть, но рядом была жена, которая помогала.

Сатов добавил, что мужчина всю жизнь страдал от головных болей.

В мае вышел мини-сериал «Чернобыль», в котором рассказывается об аварии на Чернобыльской АЭС, ликвидации последствий этой аварии и расследовании ее причин.