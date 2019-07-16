Фура с костюмами Киркорова попала в ДТП по дороге в Крым

Ростов, 16 июля. Фура с костюмами звезды российской поп-эстрады Филиппа Киркорова попала в аварию в Ростовской области.

ДТП произошло утром 16 июля на трассе Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Грузовая машина двигалась из Волгодонска в Феодосию. Водитель по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением фурой и съехал в кювет.

Артист рассказал телеканалу «Звезда», что машина попала в аварию из-за плохой погоды. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

«Все живы-здоровы, фура не переворачивалась, в плохую погоду съехала с дороги. Спасибо МЧС, вытащили. По направлению в Крым уже все движется», — отметил Киркоров.

Он заверил поклонников, что концерты обязательно состоятся. Ближайшее выступление звезды запланировано на 17 июля в Феодосии.

Киркоров нередко шокирует публику вызывающими сценическими костюмами и откровенными клипами. Так, в июне появилось видео на новую песню исполнителя «Стеснение пропало». В некоторых сценах певец представал перед зрителями практически в обнаженном виде, принимал роды и рекламировал несколько товаров. Новый клип взбудоражил общественность, которая разделилась на два лагеря. Одни считают, что у певца хорошее чувство юмора, а другие уличила Киркорова в попытке привлечь к себе внимание любыми способами.

Отметим, «Стеснение пропало» — не первый провокационный ролик певца. Ранее пользователи Сети бурно обсуждали его скандальные клипы на песни «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный».

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев ранее оценил клип на песню «Ибица» Киркорова, в котором снялся также Николай Басков. По словам журналиста, ролик не соответствует высокому званию Народного артиста России, которое носят оба исполнителя. Он назвал видеоролик «отвратительной мерзостью».