Джордж Мартин отказался идти на поводу фанатов «Игры престолов»

Нью-Йорк, 16 июля. Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет вносить изменения в свои книги из-за негативной реакции фанатов на последний эпизод сериала «Игра престолов». Он отказался идти на поводу недовольных поклонников экранизации саги.

В интервью изданию Entertainment Weekly Мартин отметил, что планирует написать такую книгу, которую и собирался создавать ранее. По его словам, кому-то она может понравиться, а кому-то — нет. Писатель добавил, что планирует «конкретное завершение» саги. Он рассказал, что порой у него возникает искушение внести некоторые изменения в рукопись, чтобы события в «Песни льда и пламени» не повторяли сюжетную линию сериала «Игра престолов».

«Но так поступить будет неправильно. Потому что я планирую конкретное завершение, и все пойдет насмарку, если неожиданно изменить сюжетную канву», — цитирует слова Джорджа Мартина «Культуромания».

Писатель подчеркнул, что хочет осуществить изначальный замысел, а не руководствоваться желаниями фанатов. Он также рассказал, что делился своими идеями со сценаристами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом, и «кое к чему они прислушались», однако на экране получилась другая история.

Ранее Мартин раскритиковал поклонников сериала за токсичность. По его словам, раньше между авторами и поклонниками были разногласия и вражда, но «такого безумия, которое мы видим сейчас в Сети — никогда».

Напомним, поклонники сериала, разочарованные финалом «Игры престолов», запустили петицию с требованием, чтобы «более компетентные шоураннеры» переписали заключительный эпизод. Петицию подписали более миллиона человек.