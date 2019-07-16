В ЦИК исключили вероятность непризнания подписей реальных людей за кандидатов в МГД

Москва, 16 июля. Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными. Об этом заявил сегодня зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он напомнил, что все кандидаты, чьи подписные листы не прошли проверку и выявили брак, могут попробовать доказать, что это не так, но только в суде.

«Ваши подписные листы не соответствуют нормам закона. Попробуйте доказать, что это наоборот, но это доказать можно только в суде», — сказал Булаев, обращаясь к кандидатам-самовыдвиженцам на рабочем заседании ЦИК.

Замглавы комиссии напомнил, что ЦИК является правоприменительным органом и не исправляет ошибки в подписных листах.

«Допущено нарушение, и признать, что оно не влияет на ход избирательной кампании, может только суд», — подчеркнул он.

Сегодня стало известно, что 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации на выборы. Еще у 216 претендентов документы приняли. Отказ, в частности, получили все самовыдвиженцы в МГД по 43-му округу, среди них: Сергей Троицкий, Андрей Соколов, Сергей Митрохин, а также соратники блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Илья Яшин, а также Дмитрий Гудков. Последний собирается обжаловать это решение.



Соболь и Яшин накануне на встрече с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым устроили настоящий балаган, он пресек попытку устроить новую провокацию и объяснил, что эти кандидаты совершенно не готовы к конструктивному диалогу. Вместо того, чтобы попытаться решить свои же проблемы, они снова хотели помитинговать.



В воскресенье Соболь, Яшин, Митрохин и другие самовыдвиженцы-оппозиционеры устроили несогласованную акцию, протестуя против своего недопуска на выборы. Мало того, что они сначала обманули своих избирателей, подделывая их подписи, но затем и подвергли их опасности быть задержанными за участие в несогласованном мероприятии. Более того, они призывали людей провоцировать полицию. К слову, правоохранители действовали максимально корректно и стычек удалось избежать. Однако за нарушение закона были задержаны 25 человек.



Отметим, что в подписных листах Соболь выявили почти 15% брака, при допустимой норме в 10%. О том, что подписи подделывались рассказали и молодые люди, которые занимались фальсификацией в подпольной квартире. Координатор этого цеха Арсений признался, что им обещали заплатить по 2 тыс. рублей за смену, правда, относились отвратительно. Эту лабораторию накрыли полицейские. Видео было опубликовано в Сети в минувшие выходные.