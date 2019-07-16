Сын Бари Алибасова обвинил во лжи разоблачившего продюсера Шепелева

Москва, 16 июля. Сын российского продюсера Бари Алибасова обрушился на телеведущего Дмитрия Шепелева, обвинив его во лжи.

В эфире ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым были показаны скриншоты переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря и лечащего врача продюсера. Участники диалога обсуждали, какую же версию отравления Алибасова лучше озвучить для обывателей. Переписка продемонстрировала, что скандал с отравлением Алибасова был грамотным пиар-ходом.

Алибасов-младший назвал клеветой обвинения Шепелева в намеренном раздувании скандала с отравлением. Сын продюсера заявил, что проект часто прибегает к подобным уловкам ради поднятия рейтинга.

«Все ложь, а сообщения — фейковые. Это хороший монтаж продюсеров шоу «На самом деле», не верьте Дмитрию Шепелеву», — рассказал сын продюсера в комментарии «СтарХиту».

Он добавил, что перед съемками программы все вопросы на детекторе лжи обговаривались заранее. Алибасов-младший заявил, что не позволит «чернить имя отца».

«Многие утверждают, что мы нажились на горе: мол, наше состояние увеличилось до 26 миллионов. Да, нам поступают рекламные предложения, но пока ни на одно не согласились!» — заверил сын продюсера.

Алибасова экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского с химическим отравлением 4 июня. Как сообщили родственники продюсера, артист случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с йогуртом, сообщает «Вечерняя Москва». Медики утверждали, что продюсер получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Однако уже 17 июня Алибасова выписали из больницы. Столь быстрое «исцеление» продюсера вызвало недоумение у врачей. Гастроэнтеролог Виталий Румянцев предположил, что вся история с госпитализацией музыкального продюсера является одной большой инсценировкой. Врач обратил внимание на то, что Алибасова слишком быстро выписали из больницы, а сам он не выглядит исхудавшим.