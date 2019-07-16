Госдума возвращает российское гражданство, отнятое из-за ошибок в документах

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о «миграционной амнистии». Он позволяет восстановить российское гражданство людям, которые лишились его из-за ошибок в документах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Около 100 тысяч россиян лишились гражданства РФ и российских паспортов из-за ошибок в системе миграционного учета. До 2010 года единой информационной системы не существовало, и паспорта, выданные до 1 января 2010 года, изъяли или признали недействительными.

Во вторник, 16 июля, Госдума в третьем чтении внесла правки в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект дает право в упрощенном порядке получить (вернее сказать, вернуть) российское гражданство людям, имеющим гражданство бывшего СССР и получившим паспорт гражданина РФ до 1 января 2010 года. Теперь миграционные подразделения органов внутренних дел по заявлению должны будут предоставить гражданство в течение трех месяцев без дополнительных условий и требований. Так, люди не обязаны будут предъявлять разрешение на временное проживание и вид на жительство, справки о проживании на территории РФ, о наличии законного источника средств к существованию и владении русским языком.