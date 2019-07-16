Сирия, 16 июля. Курды арестовали торговца оружием в Хасаке. САА направила военный конвой в прифронтовую зону на севере Хамы. «Нусра»*** задержала группу радикалов, ответственных за взрыв на юге Идлиба в апреле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты на юге Идлиба; атаковали позиции боевиков в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили военный конвой к линии разграничения сил с джихадистами на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала группу радикалов, ответственных за взрыв в городе Джиср Аш-Шугур в Идлибе, прогремевший в апреле.

Курды: приступили к рейдам на юге Хасаки; понесли потери в результате подрыва патрульной машины на СВУ на шоссе Ас-Суккария – Тель-Абьяд в Ракке; арестовали торговца оружием в Хасаке.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются боевые вылеты ВВС Сирии и ВКС РФ. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, военные самолеты союзников нанесли авиаудары по военным объектам джихадистов вооруженной оппозиции в районе городов Маар-Шурин и Джиср Аш-Шугур. Кроме того, военный источник в сети Twitter (EdlibNN) сообщает о том, что воздушной атаке подверглись огневые позиции радикалов в окрестностях населенного пункта Аринба. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, джихадисты, отряды которых занимают данные территории, нередко провоцируют вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил сторон, что, в свою очередь, вынуждает правительственные войска прибегать к ответным действиям.

Между тем информационное агентство Orient-News сообщает о том, что джихадисты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** задержали группу радикалов, которые, как утверждается, имеют отношение к организации взрыва в городе Джиср Аш-Шугур 24 апреля. Тогда детонация бомбы привела к гибели 13 мирных жителей, 27 человек получили ранения, еще 10 пропали без вести. О том, к какому из антиправительственных формирований принадлежат арестованные, неизвестно.

Провинция Ракка

Новый взрыв прогремел в северной части провинции. Как передает агентство новостей Al Nour Radio, патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) подорвался на мине на пути из населенного пункта Ас-Суккария в город Тель-Абьяд, расположенный недалеко от сирийско-турецкой границы. В результате инцидента два курдских радикала были убиты, еще один получил ранения.

Между тем в одном из восточных пригородов административного центра провинции возобновились рейды SDF. Тот же медиапортал передает, что курды провели обыски в домах местных жителей, о результатах которых пока ничего не известно. Напомним, «демократическая армия» нередко прибегает к налетам на жилые дома в провинции, впоследствии которых под арестом зачастую оказываются гражданские лица, неугодные курдской администрации ввиду их участия в протестах против произвола SDF.

Провинция Хама

В северной части Хамы возобновились боевые вылеты российских ВКС. Военные самолеты нанесли точечные авиаудары по расположениям джихадистов вооруженной оппозиции в районе города Аль-Латамина, передает Twitter-канал (Step_Agency).Отмечается, что ВКС РФ начали воздушную атаку после того, как радикалы обстреляли подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) населенные пункты Фуру и Хамса на северо-западе провинции, передает интернет-портал Baladi-News.

Между тем военный источник в сети Twitter (nm79797979) заявляет о том, что в прифронтовую зону прибыл конвой сил САР. Местные активисты уверены, что передислокация подкреплений свидетельствует о подготовке к наступлению в данном районе. Как известно, боевики не перестают провоцировать стычки с САА на границах «Большого Идлиба», в силу чего правительственные подразделения принимают ответные меры.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (vedengnews) сообщает о том, что курдские отряды арестовали торговца оружием в районе поселения Ат-Тувейн недалеко от административного центра региона. Во время обыска, проведенного в доме перекупщика, были изъяты пистолеты, охотничьи ружья и патроны. Задержанный признал свою вину.

Тем временем агентство новостей Zaman Al Wasl сообщает о том, что курды приступили к обыскам в районе Аш-Шаддади на юге Хасаки, где ранее прогремели три взрыва. О результатах проведенных рейдов пока ничего не известно. Никакой информации о возможных жертвах инцидента также не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.