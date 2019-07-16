По факту гибели семи человек на реке Лена в Якутии возбуждено уголовное дело. События дня. ФАН-ТВ

Трагедия в Якутии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек в Якутии. Трагедия настигла жертв на берегу реки Лена, где без присмотра остались трое маленьких детей, каждому из них было не больше семи лет. Они утонули, купаясь на одном из местных пляжей, не предназначенных для массового отдыха. Вместе с ними погибли еще четверо взрослых, пытавшихся спасти детей. Всего в момент происшествия у острова Пономарев находились 12 человек. «По данным следствия, 15 июля 2019 года во время купания на несанкционированном пляже на реке вблизи острова утонули трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет. Двоих детей извлекли из воды, но проведенными реанимационными мероприятиями их спасти не удалось. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр места происшествия, а также опросы очевидцев и иные необходимые проверочные мероприятия. Личности всех погибших установлены. Для расследования создана следственно-оперативная группа из четырех следователей», — заявила Надежда Дворецкая, представитель СК РФ по Республике Саха.

Падение Ан-2 в Чечне А вот инцидент в Чечне лишь по стечению обстоятельств не закончился трагедией. Легкомоторный самолет Ан-2 упал на жилой дом в станице Новощедринская. Несмотря на довольно серьезное разрушение постройки, к счастью, никто не погиб, но четверо пострадали, в том числе и пилот — все они госпитализированы. По некоторым данным, Ан-24 выполнял обычные сельскохозяйственные работы, но потерял управление сразу после взлета, зацепив линии электропередач. СМИ сообщают, что без света остались четыре населенных пункта и около 4 тыс. человек. Точные причины аварии сейчас выясняются.

Турецкий спор на Кипре Турция, похоже, не боится европейских санкций. Власти заявляют, что добыча углеводородов на востоке Средиземного моря не прекратится лишь по воле ЕС. Но, судя по всему, не прекратится и новый конфликт, который разгорелся, когда Турция начала буровые работы в территориальных водах Кипра. Загвоздка заключается в том, что остров, по сути, разделен на две части, одна из них — Северная — признается Турцией как независимое государство. Однако Евросоюз придерживается другого мнения и уже готовит контрмеры — сократить финансовую поддержку Турции. Правда, та, наоборот, обвиняет ЕС в предвзятости и намерена отстаивать свои права. Расслабляться Анкаре в любом случае не стоит, ведь и санкции США за поставку российских С-400 тоже не за горами.