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Песков заявил, что встреча Путина и Додона не запланирована на 17 июля

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Песков заявил, что встреча Путина и Додона не запланирована на 17 июля

Москва, 16 июля. Встреча президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона не значится в планах на среду, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. В планах нет», — сказал РИА Новости российский чиновник, отвечая на вопрос о встрече глав РФ и Молдавии.

Ожидается, что в этот день Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетят Валаам.

Ранее молдавский лидер сообщил, что в среду намерен отправиться в Россию, чтобы провести переговоры с властями и руководством компании «Газпром». По его словам, он хотел обсудить вопрос получения скидки на газ.

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