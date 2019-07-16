Песков заявил, что встреча Путина и Додона не запланирована на 17 июля

Москва, 16 июля. Встреча президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона не значится в планах на среду, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. В планах нет», — сказал РИА Новости российский чиновник, отвечая на вопрос о встрече глав РФ и Молдавии.

Ожидается, что в этот день Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетят Валаам.

Ранее молдавский лидер сообщил, что в среду намерен отправиться в Россию, чтобы провести переговоры с властями и руководством компании «Газпром». По его словам, он хотел обсудить вопрос получения скидки на газ.