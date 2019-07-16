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В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуируют все здания УрФУ

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В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуируют все здания УрФУ

Екатеринбург, 16 июля. Все учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, поступило анонимное сообщение о минировании. В сообщении не указывалось конкретное здание, поэтому руководству университета пришлось эвакуировать студентов и сотрудников из всех учебных корпусов и общежитий. Источник уточнил, что эвакуация прошла в 30 зданиях, принадлежащих университету.

Пресс-служба УрФУ подтвердила информацию об эвакуации людей из зданий университета. В университете уточнили, что анонимное сообщение о минировании поступило в 10.30 мск на электронную почту вуза. Из зданий Уральского федерального университета были эвакуированы около полутора тысяч человек.

В настоящее время в учебных корпусах и общежитиях УрФУ работают взрывотехники, которые проверяют здания на предмет наличия опасных предметов.

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