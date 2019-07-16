Политические игры США спровоцировали подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) контролируют территории на северо-востоке САР, сотрудничая с международной коалицией во главе с США. Там на левом берегу Евфрата размещены несколько американских баз, основное назначение которых – снабжение военных формирований курдов. Активные поставки оружия в Сирию и поддержку SDF США объясняют продолжением борьбы с террористами. О причинах сохранения активности джихадистов в этом регионе — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В зоне американской оккупации не прекращаются террористические атаки со стороны «спящих ячеек» «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Так, вчера боевиками было совершено два нападения: в населенном пункте Аль-Мтаба рядом с Раккой и в городе Тель-Хамис в провинции Хасака, передает спецкорреспондент ФАН в САР. В результате терактов в сумме погибли шесть и ранены два бойца SDF.

В Аль-Мтабе исламисты совершили подрыв заминированного мотоцикла у блокпоста «Демократических сил», из-за чего были убиты три курдских радикала, еще два получили ранения. К северо-востоку от Хасаки члены ИГ1 между тем активировали самодельное взрывное устройство на маршруте следования патруля SDF. Там также погибли три курдских бойца. Кроме того, в крупнейшем лагере беженцев в Хасаке «Аль-Хол» накануне был поднят флаг ИГ. И такая сводка новостей, поступившая из так называемой Рожавы, объемлет всего лишь одни сутки.

Вывод напрашивается сам собой. Неэффективность мер, предпринимаемых международной коалицией во главе с США по обеспечению безопасности в Хасаке, Ракке и других оккупированных регионах САР, налицо. Соответственно, в очередной раз возникает вопрос о необходимости присутствия американских войск на северо-востоке Сирии.

Хотя периодически США заявляют о выводе групп американских военных с баз, расположенных на восточном берегу Евфрата, есть большие сомнения в реализации ими данных обещаний. Помимо снабжения бандформирований SDF, Соединенные Штаты не забывают о том, что Заевфратье является одним из центров нефтедобычи в Сирии. И эти настоящие интересы прикрываются псевдообеспечением безопасности в регионе.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук предположил в комментарии для ФАН, что активность подпольных бандгрупп ИГ могла возрасти в результате намеренной стимуляции со стороны Пентагона. Таким способом американцы, вероятно, рассчитывают сохранить актуальность другого излюбленного оправдания своей интервенции и в целом осложнить ситуацию в стране, понемногу двигающуюся по пути мирного урегулирования.

«Главная сила, которая контролирует северо-восток САР, — это США. Они регулярно подпитывают там курдские формирования, чтобы создать из них подобие регулярной армии. Но их влияние все-таки пошатнулось. Американцы несут потери из-за усиливающихся «спящих ячеек» ИГ, которые, очевидно, хотят вновь стать хозяевами за Евфратом. Из-за этого Штаты решили немного сдать назад, постоянно рассматриваются возможности вывода части контингента и замены на войска союзных стран Евросоюза. Пентагон не в состоянии справиться с этими скрытыми террористическими бандами, и продолжать нести урон он не хочет», — подчеркнул наш собеседник.

Анатолий Матвийчук добавил, что именно сами американцы, однако, в большей степени и виноваты в развернувшейся подпольной войне «Исламского государства» против новых оккупантов в северо-восточной части республики. Из-за этого, к тому же, гибнут и местные жители.

«Во многом США сами поспособствовали возрождению отрядов ИГИЛ1, окольными путями осуществляя финансовую подпитку остатков бандгрупп джихадистов. Для Штатов это была попытка реанимации террористического сопротивления против Сирии и законного правительства. Кроме того, сохранение присутствия ИГ за Евфратом могло бы служить оправданием перед турками, почему американские войска все еще там. Ведь Анкаре, конечно, не нравятся замыслы Вашингтона по формированию так называемого Сирийского Курдистана и его отрыву от остальной части страны. То есть американцы не занимаются ни обеспечением безопасности там, ни борьбой с ИГ. Они лишь ведут собственные политические игры», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.