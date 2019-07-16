В РФС объяснили отстранение арбитра встречи между «Спартаком « и «Сочи»

Москва, 16 июля. Судья Владимир Москалев отстранен от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) после ошибок в игре первого тура чемпионата между «Спартаком» и «Сочи». О таком решении сообщил журналистам глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

По его словам, для главного арбитра той встречи игра получилась неудачная.

«У нас вопросов к нему по карточкам больше, чем по трем моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Этот гол не стоило засчитывать, потому что было нарушение правил», — объяснил Егоров.

При этом руководитель департамента указал на то, что на 21-й минуте встречи был однозначный пенальти.

Егоров пообещал дать «Москалеву время прийти в себя, успокоиться, отдохнуть». При этом он не назвал точный срок дисквалификации.

Красно-белые в прошедшую субботу на своем поле победили дебютанта РПЛ — «Сочи» — в первом туре чемпионата России с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в компенсированное время матча стал защитник столичного клуба Самуэль Жиго. В середине первого тайма главный судья мог назначить пенальти в ворота хозяев: хавбек Ян Казаев оказался на газоне в штрафной в результате контакта с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым, но арбитр не показал на «точку».