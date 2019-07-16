Думский комитет по делам СНГ назначен профильным по миграции соотечественников

Москва, 16 июля. Комитет Госдумы по делам СНГ стал профильным по гражданству, репатриации и миграции соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Константина Затулина.

В сообщении отмечается, что решение о наделении думского комитета по делам СНГ полномочиями профильного комитета по экспертизе и подготовке законопроектов о миграции, репатриации и гражданству российских соотечественников Совет Госдумы принял 15 июля. В пресс-службе депутата Затулина отметили, что решение было вызвано стремлением сосредоточить в комитете всю работу с соотечественниками из стран СНГ, а также Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы минимизировать все излишние законодательные преграды на их пути к гражданству России.

Также сообщается, что состоялось заседание правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера РФ, министра финансов России Антона Силуанова.

«Выступая в ходе обсуждения, Константин Затулин, в частности, обратил внимание на необходимость более тесной координации и взаимодействия с законодателями в вопросах совершенствования миграционного законодательства, подготовки закона «О репатриации» и внимательного рассмотрения в правительстве уже имеющихся депутатских законотворческих инициатив», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по всем рассмотренным на заседании вопросам комиссия приняла решения, которые будут направлены в министерства и ведомства.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении порядка предоставления разрешений на временное пребывание и видов на жительство. Законопроект предусматривает в том числе введение бессрочного вида на жительство.