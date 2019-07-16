Как независимый эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого нет

Недавно издание VOA Africa опубликовало доклад независимого эксперта Мари-Терезы Кейта Бокум, которая рассказала, что мирное соглашение, подписанное между правительством Центральноафриканской Республики (ЦАР) и лидерами 14 военно-политических группировок, находится под угрозой. Соответствующий доклад был представлен в Совете ООН по правам человека 10 июля, но то, что в нем написано, лишь отчасти является правдой.

Слова «независимого эксперта» передает издание Regnum, и она действительно права в том, что власти ЦАР рассматривают Хартумское соглашение как возможность наладить мир и восстановить страну, пострадавшую от затяжного конфликта. В договоре четко прописано участие представителей военно-политических групп в деятельности государства, а также важность соблюдения прав человека.

Однако дальнейшая информация, передаваемая Бокум, вызывает серьезные сомнения. Во-первых, нападение на мирных жителей произошло не в регионе Пау, а в городе Пауа префектуры Уам-Пенде. Во-вторых, «эксперт» заявляет о «скоординированном нападении нескольких вооруженных группировок», хотя на самом деле людей атаковали отколовшиеся элементы группировки 3R. И это общеизвестный факт.

В-третьих, виновные уже были переданы правительству при участии самого лидера группировки Сидики Аббаса. После трагедии он подтвердил приверженность мирному процессу, а его группировка по большей части сдала оружие в рамках программы разоружения РДРР (разоружение, демобилизация, реинтеграция и репатриация). Но, видимо, VOA Africa и Бокум не особо интересует этот момент.

И нужно понимать, что самые крупные военно-политические группы, такие как FPRC (Народный фронт за возрождение ЦАР), UPC (Объединение за мир в ЦАР), MPC (Патриотические движение ЦАР) и другие, помимо участия в программе разоружения, начали передавать под контроль правительства занимаемые административные здания и территории, а также разбирать незаконные барьеры (КПП) на дорогах.

Конечно, иногда между отдельными вооруженными элементами происходят столкновения, но если в период с 2013 по 2017 год правительство просто не могло ничего сделать с этим, то сейчас виновных наказывают по результатам судебного разбирательства.

Что касается заявления о необходимости «реформировать судебную систему», то эксперт недалеко ушла от истины. Ее действительно нужно переделывать, но и этот процесс уже идет в рамках Хартумских соглашений. И после недавних событий можно сказать, что судебная система уже работает.

Нельзя отрицать, что пятилетний конфликт действительно серьезно отразился на Центральноафриканской Республике и сейчас страна находится в плачевном состоянии. Но процесс восстановления идет, и говорить исключительно о негативных моментах, как минимум, неправильно, особенно когда речь идет об эксперте уровня ООН.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что Африка, несмотря на формальную деколонизацию, остается полем для деятельности иностранных государств и компаний, которые желают воспользоваться богатейшими ресурсами континента. ЦАР не является исключением, и до того, как в республике появились россияне с миротворческой миссией, она была разделена на зоны влияния самых разных сил. Они, несмотря на свои неудачи, сохраняют надежды на возврат своих позиций и используют для этого все доступные методы.

«Давление через международные организации и медиа — один из достаточно распространенных способов для обоснования действий, которые могут быть совсем неблаговидными. Поэтому говорить о независимости какого-либо эксперта в столь сложной ситуации, как положение дел в ЦАР, нужно всегда с осторожностью», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что в данном же случае видны не только оговорки или ошибки в географических названиях, но и целенаправленная работа с информацией, которая явно говорит о намерении дискредитировать мирный процесс в ЦАР. Даже правдивые утверждения преподносятся лишь как необходимые для правдоподобности основного посыла вспомогательные тезисы и примеры.

«Поэтому можно говорить либо о непрофессионализме эксперта, либо о его ангажированности, либо об этих двух проблемах сразу. Вряд ли на таких солидных площадках, как ООН, можно демонстрировать незнание очевидных фактов и рассчитывать после этого на профессиональное признание. Речь идет о явной пропагандистской работе, и, очевидно, оценивается она именно по своей агитационной эффективности», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что мир в ЦАР и присутствие российских специалистов в республике мешают многим силам. Поэтому в дальнейшем стоит ожидать повторения подобных грубых провокаций, так как даже они могут иметь серьезные последствия.