Симоньян высмеяла «инфобомбу» CNN про Ассанжа и RT

Москва, 16 июля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян с сарказмом прокомментировала расследование-«инфобомбу» CNN о «подозрительных гостях» основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне.

Симоньян иронично прокомментировала очередную «утку» западной прессы, отметил «Взгляд.ру».

«Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль? И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что у Ассанжа была своя программа на RT, поэтому логично, что он пользовался различной техникой.

«И выносили мы от Ассанжа тоже много чего», — добавила Симоньян, показав фото книги, подписанной основателем WikiLeaks.

«А за что он меня там благодарит, это уж вы как-нибудь сами. Зря вам, что ли, американские налогоплательщики зарплату платят. Наши сотрудники в том числе, между прочим», — заключила журналистка.

Ранее CNN разместил на своем сайте материал, в котором говорится, что летом 2016 года Ассанж несколько раз встречался с «хакерами мирового уровня», а затем с руководством российского канала, в том числе с руководителем Лондонского бюро RT Николаем Богачихиным. Как утверждают американские спецслужбы, журналист приносил в эквадорское посольство флешку, напомнил «Царьград».

Напомним, Ассанж стал известен после публикации секретных материалов о действиях США в Афганистане и Ираке. Кроме того, он представил материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.

Девять лет назад шведские власти обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что обратившиеся в правоохранительные органы женщины действовали из мести.

С 2012-го года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, в апреле 2019 года его задержали, напомнил Infox.ru.

В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020 года.