Более половины объектов для воздушных перевозок в России оказались небезопасными

В России только 46% объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта защищены от постороннего вмешательства. Об этом говорится в итоговом докладе министерства транспорта РФ. С документом ознакомилось Федеральное агентство новостей.

«Доля объектов транспортной инфраструктуры, меры по организации защиты которых от актов незаконного вмешательства соответствуют требованиям по обеспечению безопасности по воздушному транспорту составляет 46%», — говорится в данных Минтранса.

На данный момент безопасность транспорта действительно оставляет желать лучшего, уверен руководитель систем безопасности Сергей Победоносцев.

«Все структуры разрозненны: полиция работает отдельно от служб досмотра и от авиабезопасности. В аэропортах досмотр отдали на откуп ЧОПам, а по сути это же сторожи обычные, это не профессиональные охранники. Стоимость их услуг закладывается в наши авиабилеты, а безопасности нужной нет. На досмотре в аэропорту просят снять сумки и прочее, но не следят за тем, что происходит в зале», — отметил эксперт.

В советское время, по словам Сергея Победоносцева, существовала узковедомственная организация — транспортная милиция, где работали профессионалы, квалифицированные сотрудники.

Заведующий кафедрой безопасности полетов в гражданской авиации Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Анатолий Костылев рассказал, что вопросами безопасности в аэропортах занимаются Ространснадзор и управление Госавианадзора.

«Они осуществляют проверку в аэропортах. У них есть соответствующий график», — заявил он.

16 июля, во вторник, в Чечне упал самолет. Это происшествие стало седьмым с участием воздушных судов подобного типа на юге России с начала лета текущего года, сообщила журналистам представитель Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.