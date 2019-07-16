Лавров заявил, что РФ заинтересована в договоренностях оппозиции и властей Венесуэлы

Москва, 16 июля. Россия заинтересована, чтобы правительство и оппозиция Венесуэлы как можно быстрее достигли договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон-Смит.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее и правительство, и оппозиция договорились о выходе из нынешнего кризиса», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что Россия приветствует переговоры на Барбадосе, которые проходят в рамках так называемого процесса Осло, сообщает RT.

Напомним, 22 января оппозиция в Венесуэле выступила против законно избранного президента Николаса Мадуро и организовала акции протеста. На следующий день спикер парламента государства Хуан Гуайдо самовольно провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. В поддержку самопровозглашенного лидера выступили США, Канада, Израиль и другие государства.

В России произошедшее в Венесуэле назвали квазипереворотом и заявили, что вмешательство во внутренние дела латиноамериканской страны является недопустимым. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с позицией Москвы согласен и его коллега из Боливии Эво Моралес.

Отметим, что смена власти в Венесуэле активно поддерживается со стороны США. Хуан Гуайдо пользуется не только финансовыми потоками из Вашингтона, но и пособничеством западных СМИ, распространяющих фейковую информацию. Например, в конце января агентство Reuters опубликовало вброс о мифической ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас. Также иностранные издания распространяли информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили самолеты российской авиакомпании. Впоследствии эти сообщения были опровергнуты, в том числе самими СМИ, которые их публиковали.

Ранее Николас Мадуро сообщил, что в результате трехдневных переговоров на Барбадосе правительство Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге. Также президент Венесуэлы высоко оценил поддержку норвежского правительства, которое оказало содействие переговорам.