Зеленский хочет провести Олимпийские игры на Украине

Киев, 16 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю министерства молодежи и спорта Игорю Жданову и главе Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке подготовить стратегический план, чтобы претендовать на проведение Игр. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду», — подчеркнул украинский президент, отметив, что «Украина должна быть амбициозна».

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день необходимо развивать спортивную инфраструктуру, которую в будущем можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

«Надо дать задание нашему бюджету, чтобы каждый год выделялись средства на объекты, которые нам необходимы, а потом будут использованы для Олимпиады», — говорится в заявлении Зеленского.

При этом он отметил, что киевские власти должны хотя бы попытаться.

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом и президент НОК Украины Бубка сообщил, что ближайшие Игры, на проведение которых Украина может рассчитывать — это зимние ОИ в 2030 году или летняя Олимпиада в 2032 году.

Напомним, зимние Игры-2022 пройдут в Китае, столица проведения летней Олимпиады-2024 — Париж.