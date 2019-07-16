Эксперт пояснил, почему Зеленский не хочет назначать посла в РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне предвыборной кампании в Верховную раду проявляет осторожность в вопросе назначения посла в России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Посол в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пока не собирается назначать посла страны в РФ. Такое заявление сделал заместитель главы офиса украинского президента Вадим Пристайко.

«Все остается в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в РФ. — Прим. ФАН) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине. То есть посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации на Украине», — заявил Пристайко.

Накануне в офисе украинского президента была анонсирована смена послов в 12 странах, в том числе Соединенных Штатах.

Зеленский проявляет осторожность

Как отметил Евгений Валяев, состояние отношений между Россией и Украиной пока не подразумевает назначение сторонами послов. Владимир Зеленский старается показать свое более прагматичное отношение к развитию российско-украинских отношений, чем у своего предшественника, но до первых официальных контактов с российскими представителями он проявляет осторожность.

«Какие-то резкие шаги по отношению к России, будь то дружественные или негативные, могут повлиять на электоральные предпочтения украинских граждан перед парламентскими выборами. Владимир Зеленский старается работать как с юго-восточным, так и с западным электоратами. На этих обоих направлениях он старается заручиться поддержкой тех, кто готов к конструктивному развитию Украины. Он опирается на центристский электорат и стремится нащупать баланс, который бы мог удовлетворить противоречия жителей разных частей страны», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, такое мышление характерно для политиков-неофитов, но со временем у них происходит более четкое формирование политической ориентации. Такой путь предстоит пройти и Владимиру Зеленскому, так как со временем его рейтинг, построенный на удовлетворении запроса на новые лица в политике, будет формироваться по другим вводным, и ему придется определять свою сторону по ряду важных для страны вопросов. Невозможно по всем темам быть серым, где-то нужно будет выбрать черный или белый цвет.

«Владимира Зеленского часто сравнивают с президентом Бразилии Жаиром Болсонару или лидером США Дональдом Трампом. У них есть схожие черты, одна из которых — отсутствие повестки по многим значимым вопросам во время избирательной кампании и даже при начале работы в должности президента. При таком подходе у политика остается больше возможностей для проявления гибкости, а также сохраняется возможность пойти на компромисс в будущем», — добавил Евгений Валяев.

По словам политолога, у Дональда Трампа из-за этого за время его президентства накопилось много противоречивых заявлений и решений, но он поддерживает свой высокий рейтинг. Жаир Болсонару столкнулся с падением рейтинга своей поддержки как раз из-за отсутствия единой и определенной линии. Перед нами два примера поведения новых лидеров стран: Дональд Трамп с последовательной повесткой по основным вопросам и с гибким отношением ко второстепенным темам, и Жаир Болсонару, для которого характерна почти максимальная неопределенность.

«Путь Владимира Зеленского возможно стоит искать где-то посередине между этими двумя примерами, но все-таки ближе к Жаиру Болсонару. Неопределенность Болсонару будет более характерна для Зеленского, чем непоследовательность Трампа», — заметил Евгений Валяев.

На этом фоне, считает аналитик, не стоит ожидать от кабинета Зеленского резких шагов. Назначение украинского посла в России произойдет только после возобновления полноценного формата двусторонних отношений между странами. После этого должны произойти символические шаги, которые бы продемонстрировали стремление сторон к возобновлению диалога. Этими шагами может стать «минский формат», обмен пленными, формирование рабочих групп по вопросам экономического сотрудничества, подписание нового газового контракта и т. д.

«Для Владимира Зеленского будет важна позиция западных стран по возможному восстановлению контактов с Москвой. Если Дональд Трамп не будет проявлять большой заинтересованности в этом направлении, а позиция Германии при Ангеле Меркель достаточно ясна, то вполне вероятно, что Киев пересмотрит свою радикальную антироссийскость, которая была сформирована при Петре Порошенко, заменив этот путь на более прагматичный», — заключил Евгений Валяев.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.