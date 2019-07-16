Стали известны подробности подготовки визита Зеленского в США

Киев, 16 июля. Украинский президент Владимир Зеленский планирует посетить США с рабочим визитом в ближайшее время.

Как заявил заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко на брифинге во вторник, у украинской стороны есть соответствующее приглашение от американского президента Дональда Трампа.

«Визит в США планируется в ближайшее время. Для этого нужно договориться с американской стороной, у нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава белого дома Дональд Трамп отправил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон. По информации СМИ, одной из главных тем беседы между главами двух государств станет урегулирование гражданской войны на Украине. Кроме того, стороны, возможно, обсудят ряд совместных бизнес-проектов. Отметим, точная дата встречи Трампа и Зеленского к настоящему моменту неизвестна.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в стране Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Жертвами братоубийственной войны стали свыше десяти тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные ООН.

Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.