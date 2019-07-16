Киев, 16 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пока не намерен назначать посла страны в России, об этом рассказал на брифинге заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко.

По его словам, Зеленский пока не будет назначать посла в России, касательно назначения посла Украины в Москве все «остается в том состоянии, в котором есть». Посольством руководит временный поверенный по делам Украины в России.

«Такой же уровень на Украине. То есть посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации на Украине», — заявил Пристайко.

Ранее стало известно, что Зеленский сменит послов в 12 странах, в том числе Соединенных Штатах Америки.

Отношения Москвы и Киева испортились на фоне событий 2014 года. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.