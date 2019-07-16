Опубликован шокирующий список американских политиков, насиловавших детей

Портал USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей) опубликовал шокирующий список американских политиков, обвиненных за последние три года в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Все данные взяты из открытых источников и верифицированы. Из списка следует, что представители обеих крупнейших партий США — что республиканцы, что демократы — совершают огромное количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних, при этом чаще всего отделываются условными сроками или увольнением с занимаемой должности после публичного скандала.

Республиканцы

Республиканскому спикеру палаты Деннису Хастерту было выдвинуто федеральное обвинение после того, как прокуроры выяснили, что он издевался над четырьмя мальчиками в возрасте до 14 лет, пытался выплатить компенсацию своим жертвам и впоследствии скрыть преступление. В конце концов Хастерт признался, что подверг сексуальному насилию мальчиков, которых тренировал десятилетиями ранее, и был приговорен к 15 месяцам тюрьмы.

Республиканец Тим Нолан, председатель президентской кампании Дональда Трампа в Кентукки, признал себя виновным в торговле детьми и 11 февраля 2018 года был приговорен к 20 годам заключения.

Республиканскому сенатору штата Ральфу Шортею было предъявлено обвинение по четырем эпизодам торговли людьми и детской порнографии. В ноябре 2017 года он признал себя виновным в одном из случаев сексуальной торговли детьми в обмен на снятие других обвинений.

Республиканский активист против абортов Говард Скотт Хелдрет — осужденный насильник детей во Флориде.

Уполномоченный округа республиканцев Дэвид Шварц признал себя виновным в растлении двух девочек в возрасте до 11 лет и был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Республиканский судья Марк Пазуханич признал, что не видит ничего плохого в том, чтобы ласкать десятилетнюю девочку, и был приговорен к десяти годам условно.

Республиканский активист против абортов Николас Моренси признал себя виновным в хранении детской порнографии на своем компьютере и в предложении награды любому, кто убьет доктора, делающего аборт.

Депутат-республиканец Эдисон Мисла Алдарондо был приговорен к десяти годам тюремного заключения за систематическое изнасилование своей дочери в период, когда ей было от девяти до 17 лет.

Мэр-республиканец Филип Джордано отбывает 37-летний срок в федеральной тюрьме за сексуальное насилие над девочками восьми и десяти лет.

Консультант республиканской кампании Том Шортридж был приговорен к трем годам условно за то, что сделал фотографии обнаженной 15-летней девочки.

Сенатор-республиканец Стром Турмонд, известный расист, занимался сексом с 15-летней темнокожей девочкой, которая родила ребенка.

Республиканский пастор Майк Хинц, которого Джордж Буш похвалил во время президентской кампании 2004 года, сдался полиции после признания в сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой.

Законодатель-республиканец Питер Диббл не стал оспаривать неприемлемые отношения с 13-летней девочкой.

Конгрессмен-республиканец Дональд «Буз» Лукенс был признан виновным в сексе с несовершеннолетней девочкой и приговорен к одному месяцу тюремного заключения.

Республиканский сборщик средств Ричард А. Дельгаудио был признан виновным по обвинению в хранении детской порнографии и оплате «услуг» двух девочек-подростков в качестве фотомоделей для эротической съемки.

Республиканский активист Марк А. Гретен осужден по шести пунктам обвинения в сексуальных преступлениях против детей.

Республиканский активист Рэндал Дэвид Анкени признал себя виновным в покушении на сексуальное насилие над ребенком.

Конгрессмен-республиканец Дэн Крейн занимался сексом с несовершеннолетней девочкой.

Республиканский активист и лидер Христианской коалиции Беверли Рассел призналась в сексуальных отношениях со своей падчерицей.

Конгрессмен-республиканец и активист движения против геев Роберт Бауман был обвинен в сексе с 16-летним мальчиком, которого он подобрал в гей-баре.

Председатель республиканского комитета Джеффри Патти был арестован за распространение видеоклипа об изнасиловании пятилетней девочки.

Республиканский активист Марти Гликман (также известный как «республиканец Марти») был взят под стражу полицией Флориды, его обвинили в четырех эпизодах половой жизни с несовершеннолетней девочкой и по одному — о распространении наркотиков.

Республиканский законодательный помощник Говард Л. Брукс был обвинен в растлении 12-летнего мальчика и хранении детской порнографии.

Кандидат в сенаторы от Республиканской партии Джон Хэтэуэй был обвинен в том, что занимался сексом с 12-летней няней своего ребенка, и снял свою кандидатуру после того, как в СМИ появились эти обвинения.

Республиканский проповедник Стивен Уайт, который требовал возвращения к традиционным ценностям, был приговорен к тюремному заключению после того, как предложил 14-летнему мальчику 20 долларов за разрешение совершить с ним оральный секс.

Хозяин республиканского ток-шоу Джон Мэттьюс признал себя виновным в том, что демонстрировал свои гениталии 11-летней девочке.

Республиканский активист по борьбе с геями граф «Бутч» Киммерлинг был приговорен к 40 годам тюремного заключения за приставание к восьмилетней девочке после того, как он попытался помешать гей-паре усыновить ее.

Лидер Республиканской партии Пол Ингрэм признал себя виновным в шести пунктах обвинения в изнасиловании его дочерей и отбывал 14 лет в федеральной тюрьме.

Чиновник республиканской избирательной комиссии Кевин Коан был приговорен к двум годам условно за привлечение к сексу 14-летней девочки, с которой он познакомился в Сети.

Республиканский политик Эндрю Бур был обвинен по двум пунктам обвинения в содомии первой степени с 13-летним мальчиком.

Республиканский политик Кит Уэстморленд арестован за многочисленные эксгибиционистские выходки перед девочками в возрасте до 16 лет.

Республиканский активист против абортов Джон Аллен Берт был обвинен в сексуальных проступках с 15-летней девочкой.

Член республиканского совета округа Кеола Чайлдс признал себя виновным в растлении малолетнего ребенка.

Республиканский активист Джон Батлер был обвинен в преступном сексуальном нападении на девочку-подростка.

Кандидат от республиканцев Ричард Гарднер признался, что приставал к двум своим дочерям.

Член республиканского совета и бывший морской пехотинец Джек Гарднер был осужден за приставание к 13-летней девочке.

Уполномоченный округа республиканцев Меррилл Роберт Бартер признал себя виновным в незаконных сексуальных контактах и нападении на подростка.

Член городского совета республиканцев Фред С. Смелцер-младший отсидел полгода в тюрьме за изнасилование 15-летней девочки.

Республиканский активист Паркер Дж. Бэна признал себя виновным в хранении детской порнографии на домашнем компьютере и был приговорен к 30 месяцам в федеральной тюрьме и штрафу в размере 18 000 долларов.

Республиканский офицер совета и бывший представитель штата Колорадо Ларри Джек Шварц был уволен после того, как в его компьютере была найдена детская порнография.

Республиканский стратег и выпускник Военного колледжа Цитадели Робин Вандерволл был осужден в Вирджинии по пяти пунктам обвинения в сексе с мальчиками и девочками через Интернет.

Член городского совета республиканцев Марк Харрис, которого называют «хорошим военным» и «прихожанином церкви», был осужден за неоднократные половые контакты с 11-летней девочкой и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Республиканский бизнесмен Джон Грунсет снял свою кандидатуру на пост губернатора Миннесоты после того, как появились обвинения в том, что он плавал в обнаженном виде с четырьмя несовершеннолетними девочками, включая его дочь.

Республиканский директор «Федерации молодых республиканцев» Николай Элизондо издевался над своей шестилетней дочерью и был приговорен к шести годам тюремного заключения.

Республиканский благотворитель консервативных христианских групп Ричард А. Дейсен-старший обвинялся в изнасиловании 15-летней девочки, которой он заплатил за секс с ним. В ходе расследования 62-летний Дейсен, состоящий в браке, имеющий взрослых детей и нескольких внуков, признался, что за последнее десятилетие заплатил более одного миллиона долларов за секс с большим количеством несовершеннолетних девушек.

Демократы

Демократический благотворитель и миллиардер Джеффри Эпштейн управлял борделем для несовершеннолетних детей и был осужден за то, что привлекал несовершеннолетних девочек к проституции.

Конгрессмен от демократов из Нью-Йорка Энтони Вейнер признал себя виновным в передаче непристойных материалов несовершеннолетним в рамках соглашения о признании вины в сексе и отправке твитов несовершеннолетним девочкам в возрасте до 15 лет.

Демократический благотворитель, активист и голливудский продюсер Харви Вайнштейн подвергается уголовному преследованию и гражданскому иску в течение многих лет за сексуальное насилие (это было широко известно как «секрет» в Голливуде), включая сексуальные действия с несовершеннолетними начинающими актрисами.

Азиатский активист и сторонница #metoo Азия Ардженто урегулировала иск о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему актеру.

Мэр-демократ Расин (штат Висконсин) Гэри Беккер был признан виновным в покушении на обольщение ребенка, распространении детской порнографии и других сексуальных преступлениях против детей.

Мэр Сиэтла, демократ Эд Мюррей подал в отставку после того, как против него были выдвинуты многочисленные обвинения в сексуальном насилии над детьми, в том числе со стороны членов его семьи.

Яков Шварц, демократический активист и помощник мэра Нью-Йорка Де Бласио был арестован за хранение более 3000 порнографических изображений детей.

Демократическому активисту и актеру Расселу Симмонсу был предъявлен иск на основании обвинения в сексуальном насилии за принуждение к сексу несовершеннолетней модели.

Губернатор-демократ Орегона Нил Гольдшмидт после того, как его поймала газета, публично признался, что в прошлом имел сексуальные отношения с 13-летней девочкой, но не был осужден за истечением срока давности.

Конгрессмен от демократического штата Иллинойс Мел Рейнольдс вышел из парламента после того, как его обвинили в изнасиловании 16-летнего добровольца кампании.

Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Фред Ричмонд был арестован в Вашингтоне (округ Колумбия) за то, что склонял к сексу 16-летнего мальчика.

Демократический активист, благотворитель и режиссер Роман Полански бежал из страны после признания себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Демократы и голливудские актеры, в том числе Вупи Голдберг, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Дэвид Линч, Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Тильда Суинтон и Моника Белуччи защищают его по сей день.

Сенатор-демократ от Аляски Джордж Джако был признан виновным в сексуальном домогательстве к несовершеннолетней.

Демократ Эндрю Майерс был осужден за хранение детской порнографии и растление детей.

Конгрессмен-демократ Гас Сэвидж из Иллинойса попал под расследование демократического комитета по этике Палаты представителей после попытки изнасилования несовершеннолетней девушки-добровольца «Корпуса мира» в Заире. Комитет пришел к выводу, что, хотя события и произошли, извинений конгрессмена достаточно. Никаких дальнейших действий против него предпринято не было.

Демократический активист, благотворитель и представитель Subway Джаред Фогл был признан виновным в распространении и получении детской порнографии, а также в путешествиях с целью вступить в сексуальные отношения с несовершеннолетними.

Демократ Карл Кэри, работавший в госдепартаменте под руководством Хиллари Клинтон, был арестован за десять эпизодов хранения детской порнографии.

Демократ, помощник генерального прокурора штата Мэн Джеймс Кэмерон был приговорен к 15 годам в федеральной тюрьме за семь эпизодов хранения и распространения детской порнографии.

Чиновник-демократ из госдепартамента Даниэль Розен, также работавший при Хиллари Клинтон, был арестован и обвинен в склонении несовершеннолетних к сексу через Интернет.

Другой чиновник-демократ из госдепартамента Джеймс Кафферти признал себя виновным по одному пункту обвинения рассылки детской порнографии.

Член Демократической партии, радиоведущий Берни Уорд признал себя виновным по одному пункту обвинения отправки детской порнографии через Интернет.

Демократ, заместитель генпрокурора из Калифорнии Раймонд Лидди был арестован за хранение детской порнографии.

Представитель демократического штата Иллинойс Кит Фарнхем подал в отставку и был обвинен в хранении детской порнографии и в попытках сексуально приставать к шестилетней девочке на интернет-сайте.

Представитель Демократической партии в Арканзасе Гарольд Муди-младший был обвинен в распространении и хранении детской порнографии.

Член Совета комиссаров, демократ Филип Ар ушел со своего поста после обвинения в хранении детской порнографии и плохом обращении с детьми в возрасте от двух до шести лет.

Демократический активист и организатор BLM Чарльз Уэйд был арестован по обвинению в торговле людьми и использовании несовершеннолетних в проституции.

Адвокат и активист из демократического Техаса Марк Бенавидес обвинен в том, что занимался сексом с несовершеннолетними, хранил детскую порнографию и принуждал к проституции несовершеннолетнего как минимум с девятью своими юридическими клиентами. Его признали виновным по шести пунктам обвинения в сексуальной торговле.

Делегату демократической Вирджинии Джо Моррисси были выдвинуты обвинения, связанные с его сексуальными отношениями с 17-летней девочкой. Он был обвинен в непристойных вольностях с ребенком, электронном домогательстве до несовершеннолетнего, хранении и распространении детской порнографии.

Конгрессмен от демократического Массачусетса Джерри Стаддс был осужден Палатой представителей после того, как признался в запрещенных отношениях с 17-летней сторонницей.

Бывший мэр-демократ Стиллуотера (Нью-Йорк) Рик Нельсон признал себя виновным по пяти пунктам владения детской порнографией.

Бывшему мэру-демократу Клейтона (Нью-Йорк) Дейлу Кеньону было предъявлено обвинение в сексуальных действиях против подростка.

Бывший мэр Хаббарда (штат Огайо) Ричард Кинэн был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование четырехлетней девочки.

Бывший мэр Уинстона (штат Орегон) Кеннет Барретт был арестован за организацию встречи с целью вступления в половую связь с 14-летней девочкой, которая, как потом выяснилось, сотрудничала с полицией.

Бывший мэр-демократ Рэндольфа (штат Небраска) Дуэйн Л. Шутт был арестован по четырем пунктам обвинения в совершении преступления третьей степени в отношении ребенка и одному пункту обвинения в умышленном насилии над ребенком.

Бывшему мэру демократического Доусона (штат Джорджия) Кристоферу Райту было предъявлено обвинение в растлении детей при отягчающих обстоятельствах и изнасилованиях детей с отягчающими обстоятельствами.

Бывший мэр-демократ из Стоктона (штат Калифорния) Энтони Сильва был обвинен в том, что поставлял в подшефном лагере для детей из неблагополучных семей алкоголь молодым людям, играя с ними, в том числе с 16-летним мальчиком, в стрип-покер.

Бывший мэр Миллбрука (Нью-Йорк) демократ Дональд Бриггс был арестован по обвинению в незаконных сексуальных контактах с человеком моложе 17 лет.

Лидер Демократической партии в графстве Виктория (штат Техас) Стивен Джаббур признал себя виновным в хранении и получении более полумиллиона порнографических изображений детей.

Демократический активист и сборщик средств Терренс Бин был арестован по обвинению в содомии и сексуальных надругательствах по делу 15-летнего мальчика. Однако предполагаемая жертва отказалась давать показания, и судья прекратил разбирательство.

Председатель Демократической партии округа Дэвидсон (штат Теннесси) Родни Маллин подал в отставку на фоне обвинений, связанных с детской порнографией.

Демократический активист Эндрю Дуглас Рид признал себя виновным по нескольким пунктам сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего второй степени для изготовления детской порнографии.

Демократический чиновник из Терре Хотт (штат Индиана) Дэвид Робертс был приговорен к заключению в федеральной тюрьме за производство и хранение детской порнографии, в том числе за размещение скрытых камер в спальнях и ванных комнатах в доме, который он делил с двумя несовершеннолетними жертвами женского пола.

Конгрессмену демократической Калифорнии Тони Карденасу предъявлен иск в округе Лос-Анджелес за предполагаемое сексуальное насилие над 16-летней девочкой.

Джефф Росато, демократический помощник сенатора Барбары Боксер, признал себя виновным после обвинений в торговле детской порнографией.

Государственный представитель демократической Аляски Дин Уэстлейк подал в отставку после того, как СМИ опубликовали сообщение о том, что он стал отцом ребенка 16-летней девочки, когда ему самому было 28 лет.