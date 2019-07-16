Ямпольская призвала не бояться потерять грузинскую культуру

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская призвала не бояться разрушения культурного сотрудничества между РФ и Грузией на фоне последних событий. Такое мнение она выразила в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все, что в последнее время происходит в Грузии, у меня лично вызывает глобальное человеческое разочарование. Мы необычайно восприимчивы к чужой красоте, и мы очень сентиментальны. Мне кажется, это наше отношение связано именно с тем, что, конечно, грузины необычайно талантливы», — заявила Ямпольская.

Она отметила, что если мы позволим Грузии «окончательно испортить отношения» с нами, то не потеряем «все, что любим».

«От многоголосия и сациви до грузинских короткометражек, «Мимино», Данелии, Товстоногова — все, чем мы пропитаны», — добавила глава комитета ГД по культуре.

По мнению Ямпольской, «надо уйти от этой сентиментальности».

«Это все наше, и оно никуда не денется. Оно имеет к нам гораздо больше отношения, чем к нынешней Грузии. Мне кажется, эта наша нежная сентиментальность в сторону красоты чужой культуры, конечно, делает нам честь, это великодушие большого народа. Но все-таки надо отдавать себе отчет в том, что события, происходящие в этой стране, на мой взгляд, это свидетельство полнейшего инфантилизма», — отметила член фракции «Единой России».

Депутат считает, что неспособность навести порядок в своем доме говорит о «преждевременности самостоятельной государственности».

«Если ты не можешь жить один в своем доме и поддерживать порядок, значит, тебе надо жить со взрослыми», — указала она.

Ямпольская обратила внимание, что решение президента России Владимира Путина не принимать экономических санкций в отношении Грузии делает ему честь.

«Но вот я для себя, как человек безумно любящий грузинскую культуру, на основании последних событий сделала вывод, что вся грузинская культура принадлежит мне и каждому из нас ничуть не меньше, чем грузинам, и даже больше. Более того, эта культура больше не нужна никому. Американцы не понимают, что это такое. Грузия для них — это площадка перед Ираном. Американцы любят свою красоту, их чужая совершенно не трогает. Какое многоголосие, какой сациви на фоне бургеров?» — подвела итог Ямпольская.

Отношения со страной нужно строить четко, исходя из своих собственных интересов, считает глава комитета по культуре.

Напомним, в конце июня в Грузии начались массовые беспорядки, связанные с инцидентом, произошедшим во время Межпарламентской ассамблеи православия. Председательствовавший депутат Сергей Гаврилов по предложению организаторов занял кресло спикера местного парламента. Президент РФ Владимир Путин принял решение приостановить авиасообщение с Грузией.

Впоследствии журналист телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента, а Госдума предложила ввести экономические санкции в отношении Тбилиси. Однако Путин такую инициативу не поддержал из уважения к грузинскому народу.