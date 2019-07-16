Эксперт опроверг пессимистичный прогноз Bloomberg по курсу рубля

Москва, 16 июля. Говорить о якобы грядущем ослаблении рубля по отношению к американской валюте вряд ли возможно, и, вероятно, к концу 2019 года курс может составить 63 рубля за доллар и даже меньше. С таким мнением выступил заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, комментируя пессимистичный прогноз агентства Bloomberg по колебаниям российской валюты.

Ранее Bloomberg опросило аналитиков по вопросу курса рубля к концу 2019 года. Большинство экспертов сошлись во мнении, что курс российской валюты может составить около 65 рублей за доллар, однако стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что рубль претерпит значительное ослабление. По его словам, рубль к концу 2019 года может потерять около 9%, а курс может уйти в район 69 рублей за доллар.

Константин Ордов опроверг этот прогноз. По его словам, в начале 2019 года наиболее вероятным ожидался курс на уровне 65 рублей за доллар. Позже аналитики Сбербанка пришли к мнению, что, скорее всего, курс будет составлять 63 рубля. Ордов также напомнил о недавнем Big Mac Index, где рубль заявлен как «самая недооцененная валюта».

«Недавно вышел очередной «индекс бигмака», где российский рубль признали самой недооцененной валютой. На этом фоне говорить о том, что обязательно рубль ослабнет, вряд ли возможно. Сегодня справедливый курс рубля находится в диапазоне 55–60 рублей. Несколько ослабленным его поддерживают, чтобы не было существенных колебаний», — сказал Константин Ордов в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».

По его мнению, вполне вероятно, что к концу 2019 года курс может составить 63 рубля за доллар и даже меньше. Это значит, что рубль, вместо ослабления, напротив — укрепится. Эксперт добавил, что Минфин не планирует снижать объемы привлечения долга или покупки валюты, а потому смягчение денежно-кредитной политики Центробанка не будет существенным, и пока вряд ли стоит ожидать снижения ключевой ставки ниже 7% к концу года. Ордов добавил, что существуют при этом опасения усиления санкций в отношении России. Однако, отметил он, если экономические ограничения не будут связаны с ограничением иностранным инвесторам покупать госдолг или с тотальным запретом на проведение операций нашим банковским сектором, то ситуация останется под контролем.

«Текущая макроэкономическая ситуация гораздо важнее здесь, чем сохранение денежно-кредитной политики. А мы видим сокращение инфляции и рекордный профицит бюджета — все это позитивные вещи и они привлекают иностранных инвесторов», — уверен Константин Ордов.

Эксперт считает, что наиболее вероятным к концу 2019 года станет курс на уровне 63–65 рублей за доллар, но при определенной ситуации он может составить и 60–62 рубля за доллар. Иными словами, пессимистичный прогноз Bloomberg по курсу рубля является крайне маловероятным, так как все нынешние факторы ведут скорее к укреплению рубля, чем к его ослаблению.