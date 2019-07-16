Эксперт проанализировал предложение взимать с россиян плату за мусор по-новому

Правительство России рассматривает вариант введения нового механизма расчета за вывоз твердых коммунальных отходов. Возможно, плата будет начисляться в зависимости от числа контейнеров, размещенных на придомовой площадке. По словам чиновников, это позволит сделать стоимость услуги более справедливой.

«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту» <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — цитирует исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина ТАСС.

Член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей проанализировал предложение федеральных властей. По словам аналитика, глава правительства уже неоднократно подчеркивал, что люди должны платить только за оказанные услуги.

«Как сказал председатель правительства Дмитрий Медведев, оплата должна производиться по факту», — напомнил эксперт.

По его словам, необходимо отрегулировать действующую нормативную правовую базу таким образом, чтобы избежать перегибов. Люди должны иметь возможность получить качественную услугу и при этом не переплачивать за нее.

«Люди должны расплачиваться не только за вывезенные контейнеры; необходимо, чтобы нужное количество контейнеров было верно рассчитано. Чтобы дом был обеспечен необходимым количеством емкостей для ТКО. Если собственники захотят сэкономить и решат оставить только один контейнер, это приведет к захламлению контейнерной площадки и придомовой территории в целом. То есть этот вопрос необходимо проработать на законодательном уровне таким образом, чтобы не получилось так, что где-то контейнеров много, и люди переплачивают, а где-то их слишком мало», — подытожил Андрей Воробьев.

Напомним, так называемая мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. Она предусматривает строительство инфраструктуры для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, что в будущем позволит рекультивировать старые полигоны ТКО. Также согласно новому закону, платить за утилизацию отходов обязаны все, кто их производит, а не только собственники жилых помещений в многоквартирных домах.