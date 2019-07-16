Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком по дороге на работу

Москва, 16 июля. Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в дорожно-транспортное происшествие по пути на съемки в столице. В транспортное средство, в салоне которого была артистка, врезалась фура. Об аварии она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Стриженовой, грузовик протаранил ее автомобиль, который вез ведущую на съемки программы. Она успокоила подписчиков, отметив, что все живы и здоровы, отделались испугом.

«Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день», — подписала снимок Стриженова, сопроводив его хештегами #дороганаработу, #чтоденьгрядущийнамготовит.

Ведущая Стриженова родилась в 1968 году в российской столице. Ведет утреннее шоу «Доброе утро» на Первом канале с 1997 года.

Телезрителю также известна по ролям в лентах и сериалах: «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Графиня де Монсоро» и других.

Напомним, в прошлом году Стриженова опубликовала в Сети снимок опухшего лица после укусов ос в саду. По словам артистки, она хотела понюхать распустившиеся лилии, но ее дважды ужалили осы. Стриженова пожаловалась, что на съемки пришлось ехать «укушенной». По ее мнению, это было наказание за «любопытство».