Эксперт назвал неудивительным штурм американской базы с «инопланетянами»

ВВС Соединенных Штатов будут защищать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада от миллиона американцев, которые записались в Facebook в качестве участников штурма по поиску инопланетян на базе. Об этом рассказала представитель ВВС Лора Макэндрюс.

По ее словам, «Зона 51» — это полигон для военных учений, там тренируются американцы, а не инопланетяне. Макэндрюс посоветовала не брать штурмом это место и не проникать на его территорию, так как ВВС будут его тщательно защищать.

«ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность», — подчеркнула Макэндрюс.

Своим мнением касательно повышенного интереса среди американцев к военному объекту «Зона 51» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«К базе под названием «Зона 51» приковано внимание не одно десятилетие. В интернете есть масса различных слухов о том, что на этой базе происходит. И слухи там самые различные: от простой базы до места по проведению опытов над пришельцами. Поэтому это нормально, т. к. не одно десятилетие там идут различные разговоры о том, что пора бы раскрыть все, что там скрыто, проинформировать общественность», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Будущее военного объекта не будет связано с доступом на его территорию широких масс населения, считает Блохин.

«Но вряд ли там будет открыт доступ, это военный объект. Можно усилить информационный фон по каждому закрытому объекту. И что, теперь всем доступ предоставлять? Эти слухи ходят не одно десятилетие, здесь нет ничего такого удивительного», — резюмировал сотрудник центра.

Ранее пользователи Facebook собирались найти инопланетян, проникнув на военную базу «Зона 51». Согласно описанию в группе, подписавшиеся должны встретиться недалеко от базы, а после попробовать проникнуть на объект. При этом многие пользователи придумали планы по захвату зоны, а также создали различные мемы на эту тему. Мероприятие запланировано на 20 сентября.