Глава МИД Турции заявил, что поставки С-400 не несут угрозы для НАТО

Анкара, 16 июля. Поставка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию не представляет угрозы для НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, прошедшей в Северной Македонии.

Глава турецкого МИД призвал не создавать «ненужную напряженность» в ситуации с поставками С-400 и подчеркнул, что данный вопрос уже закрыт, передает «Царьград».

Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля. Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, в этот день на авиабазе Мюртед, расположенной в провинции Анкара, приземлились три грузовых самолета, которые доставили несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поставка российских ЗРС может завершиться к апрелю 2020 года.

При перевозке С-400 потребовалась особая срочность, поэтому ЗРС решили не доставлять по морю. Для транспортировки ракетных систем были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан», пишет «Взгляд». Ранее сообщалось, что в Турцию прибыл уже одиннадцатый самолет с имуществом из состава С-400.

Отметим, что Вашингтон выступил против поставок российских ЗРС в Турцию. В США настаивали, чтобы Анкара приобрела американские системы Patriot, а также угрожали исключить Турцию из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Анкара не изменила своих позиций по контракту с Россией. США планируют отреагировать на приобретение Анкарой C-400 антитурецкими санкциями.