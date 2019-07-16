Западные СМИ пойманы на проукраинском фейке о неонацистах с ракетой

Трое неонацистов, связанных с киевской стороной гражданской войны в Донбассе, были задержаны в итальянском Турине с целым арсеналом оружия. Об этом говорится в официальном заявлении государственной полиции Италии.

Среди найденных полицейскими боеприпасов оказалась и ракета класса «воздух-воздух». Кроме того, у неонацистов было изъято девять штурмовых винтовок, пистолет-пулемет, семь пистолетов, три ружья, 20 штыков и почти тысяча патронов, а также нацистская символика.

В заявлении итальянской полиции содержится косвенное указание на то, что задержанные неонацисты могли воевать в Донбассе на стороне украинских карательных войск или, по крайней мере, быть связанными с ними.

«Расследование началось около года назад, когда полиция Турина, координируемая Центральным управлением полиции по профилактике, отслеживала деятельность нескольких активистов, связанных с политическими движениями ультраправых, представители которых сражались в Донбассе против пророссийских сепаратистов», — говорится в заявлении.

Казалось бы, из этой новости сложно выжать что-то антироссийское. Наоборот, это очередное подтверждение, что на стороне киевского режима воевали и воюют люди, придерживающиеся человеконенавистнической идеологии, в том числе ультраправые из Европы.

Однако в условиях информационной войны западным коллегам хочется всякое лыко вставить в строку. Поэтому, например, ВВС разместили у себя на сайте стопроцентный фейк про то, что задержание в Турине проходило в рамках «расследования поддержки пророссийских сепаратистов в Восточной Украине со стороны итальянских крайне правых».

Затем Британская вещательная корпорация все-таки сослалась на информацию итальянских полицейских, но зачем-то разбавила ее историей про заключение в итальянскую тюрьму троих добровольцев из Генуи, воевавших на стороне ДНР и ЛНР.

Причем иллюстрации в новости BBC располагаются таким образом, что невнимательному читателю может показаться, будто это именно сторонники республик Донбасса придерживаются неонацистских взглядов и приобретают боевые ракеты для угрожающих мирному европейскому благополучию целей.

Агентство «Франс пресс» и вовсе не стало ничего исправлять: на его сайте до сих пор красуется лживая информация о том, будто в Турине задержаны «итальянские экстремисты, которые, насколько известно, присоединились к пророссийским повстанцам, воюющим на Украине».

Примерно в том же ключе действует и «Евроньюс», правда не столь последовательно. Из их текстового сообщения были убраны отсылки на то, что задержанные неонацисты якобы воевали на стороне «пророссийских сепаратистов». А вот из видеосюжета можно понять, что это именно сторонники ДНР и ЛНР придерживались нацистских взглядов.

Вот так влиятельные медиаресурсы Запада гонят откровенные фейк-ньюс, а сотни ресурсов помельче вслед за тем принимаются тиражировать антироссийскую ложь, ссылаясь на «авторитетные издания».

Как видим, западная информационная машина действует в привычном ключе. Но и у этого отлаженного механизма случаются сбои.