ЦСКА проиграл «Крыльям» с возобновившим карьеру Анюковым, «Краснодар» уступил «Ахмату»

ЦСКА неожиданно уступил самарским «Крыльям Советов», состав которых пополнил Александр Анюков — легенда отечественного футбола, возобновивший футбольную карьеру. «Спартак» при весьма скандальных обстоятельствах обыграл «Сочи» в добавленное время, а «Локомотив» не сумел переиграть «Рубин» из-за гола своего бывшего футболиста. Об этом и других событиях первого тура РПЛ — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обмен любезностями

«Арсенал» в прошлом сезоне показывал едва ли не самый яркий футбол, несмотря на смену тренера прямо по ходу сезона, и в итоге забрался в Лигу Европы. «Динамо» о борьбе за еврокубки говорило, но в итоге не без сложностей избежало стыковых матчей. В межсезонье все изменилось. Из тульского клуба ушел ряд исполнителей, которые сильно влияли на игру, а «Динамо» с новым владельцем солидно укрепляет состав. Новички, по словам руководителей бело-голубых, еще будут. А пока подопечные Дмитрия Хохлова вынуждены справляться с теми, кто есть.

«Динамо» довольно резво начал матч, провел несколько острых атак, одна из которых завершилась красивым обводящим ударом португальца Кардозу практически в «девятку». Туляки не сразу пришли в себя — московская команда могла минимум дважды увеличить разрыв в счете. Сказалась нехватка форварда, поиски которого «Динамо» по-прежнему продолжает. «Арсенал» постепенно выровнял игру и стал методично угрожать воротам соперника, но подвела результативность. Однако шальной и очень сильный выстрел Григалавы из-за пределов штрафной в концовке встречи восстановил равновесие в счете.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1

Голы: Кардозу, 16 (0:1); Григалава, 84 (1:1)

Жара жаре рознь

Несмотря на 33-градусную жару, команды выдали очень яркий матч, хотя обе команды по прошлому сезону не назовешь результативными. Итоговый счет зафиксировал минимальное преимущество хозяев, по количеству опасных атак екатеринбуржцы были явно впереди. Однозначно лучшим в составе обеих команд следует признать Эрика Бикфалви, который оформил дубль. На счету румына дубль и недоумение зрителей: почему этот, бесспорно, очень сильный футболист так и не оказался в команде рангом выше? Каждое трансферное окно к 31-летнему игроку обозначают интерес российские топ-клубы, однако футболист сохраняет верность «Уралу».

«Урал» — «Уфа» — 3:2

Голы: Бикфалви, 14 (1:0); 49 (2:0); Козлов, 76 (2:1); Бавин, 81 (3:1); Фомин, 86 (3:2)

Тень «Зенита»

Перед матчем обсуждалось теневое противостояние «Спартака» и «Зенита», который отпустил в «Сочи» большую группу игроков, притом весьма квалифицированных. Времени у тренерского штаба новичков РПЛ было немного. Однако они выжали едва ли не максимум. Весь матч «Сочи» организованно и очень компактно оборонялся, грамотно выходил в атаку и несколько раз мог (и должен был) открывать счет. «Спартаку» повезло, в том числе из-за ряда спорных судейских решений. И когда, казалось, «Сочи» наберет очки на выезде, в дело вмешался случай: арбитр добавил аж семь минут, «Спартак» на третьей добавленной подал угловой, а защитник красно-белых Самуэль Жиго не без нарушения правил забил единственный гол. После встречи даже спартаковские ветераны признавали, что москвичи не заслуживали победы.

«Спартак» — «Сочи» — 1:0

Гол: Жиго, 90

Футбол — для зрителей?

Пожалуй, главное, что следует сказать о матче «Ростова» и «Оренбурга», уже озвучил наставник хозяев Валерий Карпин. Он явно дал понять, что начинать матчи в столь позднее время — вредить самому себе. И дело даже не в том, что некомфортно футболистам — в еврокубках встречи проводятся и позже. Неудобно болельщикам. И если ради матча европейского уровня потерпеть можно, то на встречу с середняком РПЛ болельщик просто не пойдет. По официальной статистике, игру посетили 14,5 тысяч болельщиков, а могло вдвое больше. В прошлом сезоне домашние матчи «Ростова» собирали в среднем 31 тысячу! Что касается непосредственно игры, то некоторое сожаление осталось от игры «Оренбурга»: команду летом покинули лидеры, и видно, как ей пока тяжело, несмотря на замечательную работу тренерского штаба.

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1

Голы: Шомуродов, 11 (1:0); Ионов, 42 (2:0); Деспотович, 49 (2:1)

Битва трансферов

«Крылья» начали сезон с сенсаций. Сначала скромный самарский коллектив взорвал медиапространство возвращением в команду Александра Анюкова — воспитанника клуба, в 2005 году перешедшего в «Зенит» и с тех пор осевшего в Петербурге. 36-летний защитник в межсезонье стал играющим тренером, однако хотел продолжить карьеру. Родной клуб подсуетился и вернул Анюкова. ЦСКА свой главный трансфер также провернул весьма неожиданно: «армейцы» выкупили Николу Влашича у «Эвертона», несмотря на сумасшедшую конкуренцию со стороны других клубов. Впрочем, ни Анюков, ни Влашич героями самарского матча не стали — солировал Александр Соболев, 22-летний нападающий хозяев. На его счету дубль: половина от числа голов за прошлый сезон.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 2:0

Голы: Соболев, 51; 56 (пенальти)

Победа Семака

«Тамбов» в межсезонье скромно поработал на рынке, но сделал ряд любопытных подписаний. Петербуржцы практически все свои усилия направили на трудоустройство тех игроков, которые по различным причинам не подошли Сергею Семаку. Вместе с тем два новичка в команде появились. Бразилец Дуглас Сантос произвел великолепное впечатление разнообразием своих возможностей и уровнем работы с мячом — «Зенит» определенно не прогадал с подписанием игрока «Гамбурга». Что касается Алексея Сутормина, то его выход на замену был встречен довольно прохладно: переход футболиста из «Оренбурга» в «Рубин», а спустя неделю — в «Зенит» оставил осадок. «Зенит» не без сложностей переиграл «Тамбов», который имел шанс спасти матч. Но все же три очка хозяев следует признать закономерными как минимум благодаря тому, что все наконец увидели, как Сергей Семак за счет перестановок по ходу матча переигрывает своего оппонента.

«Зенит» — «Тамбов» — 2:1

Голы: Ерохин, 46 (1:0); Дзюба, 48 (2:0); Бенито, 71 (2:1)

Отсекли ножницами

От «Краснодара», участника Лиги чемпионов, поражения в первом же туре чемпионата России, от «Ахмата», при всем к нему уважении, не ждал никто. Однако три очка грозненцы заработали совершенно заслуженно — чего только стоит гол в исполнении Бернарда Бериши! Косоварец в одно касание пробил по летевшему на него мячу «ножницами», в падении — мяч от земли влетел в ворота краснодарцев. Пропущенный гол несколько смутил гостей, в составе которых появилась большая группа новобранцев, но стиль остался неизменным. «Быки» упорно шли вперед, красиво комбинировали, но изменить счет не смогли.

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0

Гол: Бериша, 28

Привет от Хвичи

Ирония судьбы в том, что «Рубин» сравнял счет благодаря Хвиче Кварацхелии — юному грузинскому полузащитнику, который в прошлом сезоне как раз играл за «Локомотив». Несостоявшийся полноценный переход Хвичи (в «Локо» он был на правах аренды) вызвал негодование главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Впрочем, «Локомотив» мог и должен был переигрывать казанцев даже без грузинского футболиста — хозяева выглядели ярче своего оппонента.

«Локомотив» — «Рубин» — 1:1

Голы: Ал. Миранчук, 66 (1:0); Кварацхелия, 76 (1:1)