Четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы уволили из-за дела Голунова

Москва, 16 июля. Четыре сотрудника отдела УВД по Западному административному округу Москвы, занимавшиеся делом журналиста Ивана Голунова, уволены со своих должностей, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

«Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно об увольнении трех сотрудников полиции УМВД по ЗАО Москвы, которые принимали участие в деле Голунова. Кроме того, сообщалось об отстранении от должности начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова.

Журналиста задержали, как утверждали сотрудники полиции, с наркотиками 6 июня в центре Москвы. Впоследствии уголовное преследование Голунова отменили из-за недоказанности его участия в преступлении.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев попросил снять двух офицеров с должностей. В итоге постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя дело Голунова, назвал ситуацию с задержанием журналиста произволом. Путин добавил, что дело журналиста должно быть расследовано, а также приняты соответствующие решения.