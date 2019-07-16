Малькевич оценил решение РКН удалить из Instagram оскорбляющее флаг России изображение

Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры потребовал от социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Facebook) удалить изображения непристойных действий с государственным флагом России. Таким образом, соответствующая жалоба, поданная Фондом защиты национальных ценностей, возглавляемым председателем комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александром Малькевичем, возымела действие.

«Именно так и должен работать закон по защите госсимволов России, — отметил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — А то у нас некоторые региональные чиновники зачастую неправильно и совершенно произвольно трактуют этот закон, используя его для сведения личных счетов со своими критиками».

По словам члена ОП, если человек на улице начнет публично издеваться над флагом, полиция немедленно вмешается, и хорошо, если правоохранительные органы успеют защитить кощунника от возмущенных граждан.

«Почему же тогда в Интернете должны быть другие правила? — задается вопросом Малькевич. — Так что я рад, что лед наконец-то тронулся. Я обращался в Генпрокуратуру по поводу фейков в Facebook о якобы «сотнях трупов» в Дзержинске — реакции не последовало. Решил посмотреть, может быть, на оскорбление госсимволов отреагируют? И, слава богу, нашим обращениям вняли».

Однако владелец Facebook и Instagram Марк Цукерберг пока никаких действий по блокировке запрещенного в России контента не предпринял, отмечает собеседник ФАН. Если так пойдет и дальше, соцсеть обязана будет заплатить штраф, продолжает он. Осталось только добиться, чтобы размер штрафа был реальным, хотя бы таким, как на Западе.

«Я буквально взывал о необходимости поставить заслон фейкам и оскорблению госсимволов в Интернете. И, конечно, я благодарен Генпрокуратуре за оперативную реакцию, а Роскомнадзору — за не менее оперативно принятое решение. Теперь, затаив дыхание, ждем, как отреагируют Instagram и Facebook, поскольку известно, что это одна компания. Я лично думаю, что ничего не будет, Интернет-империя Цукерберга продолжит попустительствовать нарушениям российского законодательства».

«А теперь давайте зададимся вопросом, что ему грозит за подобные нарушения?» — говорит Малькевич. «Жалкие три-пять-десять тысяч рублей штрафа? Ведь такие штрафы у нас предусмотрены?! — возмущен собеседник ФАН. — А теперь сравните: в США Facebook штрафуют на пять миллиардов долларов, в Германии и Франции — на суммы от двух до пяти миллиардов евро. По сути, даже это для Цукерберга — жалкие суммы, но хотя бы так».

По мнению Малькевича, в нашей стране штрафы за оскорбление госсимволов в Сети для владельцев ресурсов должны быть адекватны суммам, которые предусмотрены для наказания владельцев Интернет-гигантов за рубежом.

«Но для этого, возможно, придется менять законодательный механизм, чтобы принудить Цукерберга и Ко соблюдать приличия. На сегодня, мне кажется, в законе есть прореха: там — миллиарды евро, а мы к ним с копеечками. Эту ситуацию пора менять», — говорит Александр Малькевич.

Ранее Малькевич направил в Генпрокуратуру запрос с требованием провести проверку исполнения закона об оскорблении госсимволов. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты выразил обеспокоенность в связи с распространением в Интернете фейковой информации, в том числе угрожающей жизни и здоровью граждан, а также оскорблением государственных символов РФ. Глава Фонда защиты национальных ценностей напомнил, что российские законы в этой области гораздо мягче и либеральнее, чем в странах Запада.