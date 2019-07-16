Песков прокомментировал готовящуюся спецслужбами Запада кампанию по дезинформации

Москва, 16 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения про готовящуюся кампанию спецслужб Штатов и Британии по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.

Ранее военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что американские и британские спецслужбы на данный момент готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве военного ведомства страны, которую затем используют для обоснования новых антироссийских рестрикций.

По словам Пескова, у него нет детальных данных на этот счет.