Песков прокомментировал готовящуюся спецслужбами Запада кампанию по дезинформации

Москва, 16 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения про готовящуюся кампанию спецслужб Штатов и Британии по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.
Ранее военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что американские и британские спецслужбы на данный момент готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве военного ведомства страны, которую затем используют для обоснования новых антироссийских рестрикций.
По словам Пескова, у него нет детальных данных на этот счет.
«Но исключать мы продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.