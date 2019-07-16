В Совфеде назвали полет Ту-160 над Балтикой демонстрацией флага оборонной мощи России

Стратегические ракетоносцы Ту-160 в небе над Балтикой демонстрируют флаг оборонной мощи России странам НАТО для того, чтобы у них не появилось соблазна предпринять против нашей страны агрессивные действия. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

Полет над Балтикой

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном аккаунте в YouTube видео с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 в небе над Балтикой.

Ранее военное ведомство рассказало, что российские Ту-160 выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах полета они находились под сопровождением ВВС Швеции, Дании и Финляндии.

На видео, которое длится минуту и 16 секунд, демонстрируется снятый с различных ракурсов ракетоносец. Его сопровождает другой самолет.

Заметим, что российская дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Тихого океана, Черного и Балтийского морей, водами Северной Атлантики и Арктики. Все это происходит в строгом соответствии с международными правилами, говорится в сообщении министерства обороны.

Демонстрация российского флага

Как отметил Игорь Морозов, учебные полеты в акватории Балтийского моря и других доступных зонах, которые являются стратегическими интересами России, министерство обороны проводило всегда и будет проводить в будущем. Невзирая на высказывания со стороны коллективного Запада.

«Тем, что наши стратегические ракетоносцы летают по всему миру, они демонстрируют флаг оборонной мощи российского государства. Таким образом, мы показываем российскую военную силу для того, чтобы ни у кого не было в мыслях, в том числе и НАТО, делать угрожающие заявления и оказывать давление на внешнюю политику России», — пояснил Игорь Морозов.

Ранее в Госдуме пообещали, что, если корабли Североатлантического альянса, вошедшие в акваторию Черного моря, совершат действия провокационного характера, Российская Федерация даст незамедлительный ответ. Мало не покажется.