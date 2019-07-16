В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров

Москва, 16 июля. Вопрос о возвращении в УК РФ пунктов о конфискации имущества коррупционеров, а также предложение дать следователям доступ к банковской тайне предполагаемых взяточников еще до решения суда, нуждается в экспертной проработке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Какой-то сформированной позиции по упомянутым вопросам нет. Нужна экспертная проработка. До сих пор никакого обсуждения на этот счет не велось. Каких-либо решений на этот счет не принималось», — сказал он.

Ранее с таким предложением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Песков добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются. Этим занимается комиссия при Администрации президента под руководством Антона Вайно.