Названа неуязвимая для рака группа крови

Стокгольм, 16 июля. Шведские ученые выяснили, как группа крови может влиять на развитие рака. Исследование, длившееся целых 35 лет, провели специалисты из Каролинского института. Его участниками были свыше 1,1 млн человек.

Авторы новой работы в этой области подтвердили выводы своих коллег из Англии, ранее заявивших, что люди со второй группой крови чаще других подвержены риску заболеть раком желудка. По мнению шведских специалистов, меньше других угрозе заболеть раком подвержены люди с первой группой крови, однако они часто страдают от гастрита и язвы.

У людей с третьей и очень редкой четвертой группой крови чаще всего выявляли рак поджелудочной железы, пишет RNS.

Ранее телеканал RT назвал самые распространенные виды рака в России. Лидерами антирейнга в 2018 году стали рак кожи, рак молочной железы и рак легких. В начале июля стало известно о создании российскими специалистами специальной мази, которая может помочь предотвратить операцию при меланоме.

Правда, это будет возможно только при использовании на начальных этапах заболевания. Однако мазь помимо этого также будет способна уменьшить количество рецидивов.