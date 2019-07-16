Госдума увеличивает штрафы за незаконные полеты

Госдума приняла во втором чтении проект об усилении ответственности за незаконные полеты. Автором поправок в Кодекс об административных правонарушениях выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, кратно увеличиваются штрафы за пренебрежение федеральными правилами использования воздушного пространства. Наказание для граждан составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Если же у нарушителя не было права на использование воздушного пространства, то материальное взыскание для граждан может достигнуть 50 тыс. рублей, а для должностных лиц — 100 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается и повышение штрафов за нарушение правил плавания на морском и внутреннем водном транспорте — до десяти тысяч рублей, а также введение наказания за повторение соответствующих действий в течение года. Кроме того, увеличивается ответственность за нарушение правил эксплуатации судов, управление без соответствующего права.

В беседе с корреспондентом ФАН важность инициативы отметил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. По его словам, необходимость принятия соответствующих мер продиктована требованиями современности.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.