Новый расчет оплаты за вывоз мусора предложат россиянам

Москва, 16 июля. Новая схема оплаты вывоза мусора для жителей будет предложена российским правительством, информирует Российский экологический оператор (РЭО). Теперь стоимость вывоза мусора будет формироваться из количества баков, которые установлены на контейнерной площадке.

Правительство разрабатывает проект, который помогает упростить расчет стоимости услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), и сделать его как можно более точным и реалистичным. Сейчас оплата вывоза мусора рассчитывается на основании абстрактных данных статистики за последние десятилетия.

Так, тариф оператора, который находится в российском регионе, рассчитывается как тонна или кубометр мусора, умноженный на нормативный показатель накопления, и далее делится на число дней. Приведенная схема являлась рабочей и справедливой. Но правительство приняло решение кардинально изменить подход к расчету, сообщает «Телеканал 360».

Систему оплаты вывоза мусора правительство считает некорректной. Сейчас имеет смысл переход от нормативных показателей к фактическим. Министерство природы разработало и предложило новый рабочий вариант расчета, основа которого — это количество мусорных контейнеров на каждой площадке.

Схема в целом будет напоминать оплату по нормативам. За норму будут принимать количество мусорных баков на площадке. Например, пять контейнеров рассчитаны на 1 день. Итого получается 150 контейнеров в месяц. Пока непонятно, сколько будет стоить один контейнер, но общую сумму следует равномерно разделить между всеми жителями, которые пользуются контейнерной площадкой, включая офисные здания.