В России ввели запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума приняла закон о запрете на передачу коллекторам долгов россиян по услугам ЖКХ. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, уступка права по взысканию просроченной задолженности по ЖКХ возможна только для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающей организации или регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как ранее пояснил в беседе с журналистами спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, данное решение принято на основе регулярных обращений избирателей: россиянам угрожают вплоть до применения физической силы.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию относительно документа выразил депутат Михаил Емельянов.

«Сам по себе закон позитивен. Мы выводим коллекторов из сферы получения долгов по ЖКХ. Значительная часть таких задолженностей приходится, как правило, на простых людей, которые не платят не из-за того, что не хотят, а в связи с потерей работы или изменением уровня жизни и так далее», — заявил он.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» обратил внимание, что частные компании в принципе не должны взыскивать долги.

«На мой взгляд, этим должно заниматься государство, особенно по государственным задолженностям. В целом я бы вообще эту деятельность запретил как таковую», — подытожил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.