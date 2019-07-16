Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В России ввели запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

54
0 Оставить комментарий

В России ввели запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума приняла закон о запрете на передачу коллекторам долгов россиян по услугам ЖКХ. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, уступка права по взысканию просроченной задолженности по ЖКХ возможна только для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающей организации или регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как ранее пояснил в беседе с журналистами спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, данное решение принято на основе регулярных обращений избирателей: россиянам угрожают вплоть до применения физической силы.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию относительно документа выразил депутат Михаил Емельянов.

«Сам по себе закон позитивен. Мы выводим коллекторов из сферы получения долгов по ЖКХ. Значительная часть таких задолженностей приходится, как правило, на простых людей, которые не платят не из-за того, что не хотят, а в связи с потерей работы или изменением уровня жизни и так далее», — заявил он.

В России ввели запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» обратил внимание, что частные компании в принципе не должны взыскивать долги.

«На мой взгляд, этим должно заниматься государство, особенно по государственным задолженностям. В целом я бы вообще эту деятельность запретил как таковую», — подытожил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров