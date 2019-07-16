Памфилова заявила о готовности встретиться с кандидатами в Мосгордуму после 22 июля

Москва, 16 июля. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова подтвердила готовность встретиться с кандидатами в Московскую государственную думу.

Требование кандидатов провести встречу во вторник, 16 июля, Памфилова назвала «ударом ниже пояса». Памфилова сообщила, что готова встретиться с кандидатами, «которые считают себя независимыми», после 22 июля. Глава ЦИК добавила, что в эти сроки еще будет «не совсем здорова», но надеется, что ей будет легче.

«И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — подчеркнула Памфилова.

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму 27 претендентам, в том числе так называемому «независимому кандидату» Илье Яшину. При проверке подписных листов было выявлено, что доля фальсифицированных подписей у него превышает допустимый предел.

Поимка так называемых оппозиционных кандидатов на подделке подписей не стала откровением. В ходе предвыборной кампании оппозиционеры уже дискредитировали себя массовыми нарушениями. В том числе в Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу «юриста» так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Кроме того, общественник Илья Ремесло выяснил, что за сателлитов блогера Алексея Навального готовы голосовать даже умершие. При проверке подписных листов было выявлено, что значительная часть подписей сделана «мертвыми душами».

Накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ответил на предложение отстраненных самовыдвиженцев провести встречу. Однако пришедшие на встречу кандидаты были не готовы к конструктивному диалогу, они устроили истерику и превратили встречу в балаган.

«Поодиночке я готов был всех слушать, но, к сожалению, некоторые кандидаты, например, господин Яшин и Соболь, хотели превратить все это в митинг», — рассказал Горбунов РИА Новости.

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что в очередном балагане с участием так называемых оппозиционеров нет ничего удивительного. Уличенных в фальсификации «независимых кандидатов» нельзя считать политиками — это просто компания неумных подростков, занимающихся самопиаром, считает Пучков.

«Нормальными политическим мероприятиями им заниматься неинтересно. Только балаган, только истерика. А главная их цель — приведение к власти каких-то требуемых ими людей, так что ничего нового тут нет», — добавил писатель.

Пучков напомнил, что ярким примером того, что кандидаты от так называемой оппозиции не намерены вести конструктивный диалог и участвовать в выборах на равных правах, является отказ Соболь и Ко в суде доказывать подлинность собранных ими подписей, поскольку прекрасно знают: невозможно доказать то, чего нет, и о том, что оппозиция «рисует автографы», знает вся Москва.