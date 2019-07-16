В России ужесточили ответственность за создание помех в работе врачей

Госдума приняла пакет законов об ответственности за воспрепятствование работе врачей. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документам, соответствующий состав преступления вводится в Административный и Уголовный кодексы, поправки также касаются Уголовно-процессуального кодекса.

Как пояснил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, наказание дифференцируется в зависимости от тяжести причиненного пациенту вреда. В первом случае за создание помех в работе медиков предусматривается штраф в размере от четырех тыс. до пяти тыс. руб. Кроме того, увеличиваются санкции за отказ пропустить скорую: максимальное денежное взыскание повышается до пяти тыс. руб., а лишение прав — до одного года.

Во втором случае речь идет о действиях, в результате которых здоровью пациента был причинен тяжкий вред — за препятствие работе врачей наступит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Если пациент умрет, срок заключения может составить до четырех лет.

В беседе с корреспондентом ФАН о принятом Госдумой решении рассказал депутат Михаил Емельянов.

«Несмотря на то, что работа над документами велась на протяжении двух лет, проблема не потеряла своей актуальности. Наоборот, она еще более обострилась, и, прежде всего, страдают врачи скорой помощи», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России».

Парламентарий пояснил, что такой период времени потребовался, чтобы устранить «расплывчатые» формулировки в статьях закона и исключить возможность наказания невинных людей.