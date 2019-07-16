Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту

Амстердам, 16 июля. Апелляционный суд Амстердама отложил окончательный вердикт по скифскому золоту. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном во вторник.

«Апелляционный суд Амстердама вынес предварительное решение. Суду необходима дополнительная информация от сторон касательно права собственности», — следует из постановления.

Указывается, что «Музей Алларда Пирсона в праве удерживать крымские сокровища до того момента, пока в суде не будет принято финальное решение по этому делу».

В документе также сообщается, что сторонам дано 60 дней для предоставления запрошенной информации.

«В дальнейшем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное постановление может ожидаться через 6-9 месяцев», — говорится в сообщении.

Напомним, коллекция скифского золота, примерно 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Российской Федерацией. По окончании экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли определиться, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Украине. Крымская сторона подала апелляционную жалобу, которая и была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта 2019 года.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.