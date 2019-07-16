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В Госдуме исключили возможность заключения с США нового соглашения по ядерному оружию

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В Госдуме исключили возможность заключения с США нового соглашения по ядерному оружию

США собираются предложить России трехстороннее соглашение по ядерному оружию с участием Китая. Возможность заключения такого договора будет обсуждаться в Женеве 17 июля, сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленные источники из Вашингтона. В Госдуме прокомментировали эту информацию.

По сообщению источников Reuters, американская сторона не планирует менять свою политику в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, считая, что прорыва в этом вопросе не будет. США также не планируют обсуждать в Женеве возобновление двустороннего договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя эту публикацию Федеральному агентству новостей, заявил, что вряд ли Москва и Пекин согласятся на то, что собирается предложить в Женеве американская делегация.

«На мой взгляд, Китай не только не согласится подписывать трехстороннее соглашение по ядерному оружию, предлагаемое американцами, он даже не станет это обсуждать. Это во-первых.

А во-вторых, какие у России могут быть новые договоренности с американской стороной, если Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, но пытается переложить ответственность на Москву, которая приостановила свое участие в этом договоре лишь в ответ на действия США?» — сказал Юрий Швыткин.

В Госдуме исключили возможность заключения с США нового соглашения по ядерному оружию

По словам парламентария, прежде чем предлагать новые соглашения, американцам необходимо вернуть к себе доверие.

«Пока что мы видим, насколько США безответственно подходят к выполнению своих обязательств и подрывают структуру мировой безопасности. По их вине договор СНВ-III не подписан. По их вине приостановлен ДРСМД. Не думаю, что России нужно еще одно соглашение с ними, которое они, как показывает опыт, выполнять не будут, зато не преминут свалить всю ответственность на другую сторону, подписавшую документ.

Поэтому, повторюсь, говорить о заключении с американцами нового соглашения по ядерному оружию — преждевременно. Может, мы его и обсудим, но подписывать пока не будем», — добавил Юрий Швыткин.

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