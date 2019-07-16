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Клинцевич объяснил, зачем в США вышла статья об «уязвимости» российских С-400

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Клинцевич обяъснил, зачем в США вышла статья об «уязвимости» российских С-400

Москва, 16 июля. Сенатор Франц Клинцевич назвал главную цель заявлений американского центра Stratfor об «уязвимости» российских ЗРК С-400.

 

«Цель подобных заявлений очевидна: посеять у Турции сомнения в правильности ее решения относительно приобретения у России зенитных комплексов», — пояснил политик.

Помимо этого, по его мнению, эксперты из США хотели также отпугнуть других потенциальных покупателей С-400. Клинцевич обратил внимание, что Stratfor обнародовал свои выводы сразу после начала поставок С-400 в Турцию, но они, по его словам, лишь создают иллюзию объективности.

Американцы вынужденно признали, что С-400 является одним из самых эффективных среди существующих систем ПВО, но тут же обставили это признание целым рядом «но».Клинцевич убежден, что эта информация предварительно была согласована с соответствующими структурами США, а, может, и по их прямому заданию.

Он подчеркнул, что в случае реального обнаружения «слабых сторон» С-400 информация об этом никогда бы не попала в открытый доступ.

«Могу только добавить, что пределов для совершенства нет, и С-500 будет работать на порядок эффективнее, чем С-400», — заверил сенатор.

Как сообщала ранее «Газета.ру», американские аналитики из Stratfor в своей статье заявили, что российские ЗРК С-400 эффективны только в составе интегрированных систем противоракетной обороны. Материал появился на фоне поставок С-400 в Турцию.

США были против этой сделки и угрожали Анкаре, что если она не передумает, то останется без американских беспилотников.

 

 

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