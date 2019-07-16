Москва, 16 июля. Родители заболевших московских школьников, которых использовала юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, чтобы набрать себе политических очков, отказались поддерживать ее кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Об этом говорится в новом фильме Федерального агентства новостей «Анатомия протеста».

Напомним, в декабре 2018 года у нескольких учащихся столичных школ возникли проблемы со здоровьем. Оппозиция и Любовь Соболь использовали эту ситуацию в своих целях и раздули скандал, организовав фейковое расследование. Их главным свидетелем выступила бывшая территориальная управляющая ООО «Московский школьник» Наталья Шилова, которая представила в качестве «доказательства» престарелый мем, гуляющий по Сети с 2011 года. Позднее Шилова отказалась от своих свидетельств и призналась, что принять участие в «расследовании» ее вынудили шантажом.

Кроме того, юрист так называемого ФБК, прикрываясь идеями о здоровом питании для подрастающего поколения, решила попиариться на горе родителей и убедила их подать иски в суд. При этом Соболь вызвалась самостоятельно представлять интересы граждан.

Однако юрист так называемого ФБК была нечастым гостем в суде: она постоянно опаздывала, а иногда и вовсе отправляла на слушания вместо себя других юристов из оппозиции. Итог такого отношения к делу закономерен: никто из родителей, интересы которых якобы представляла Соболь, не поддержал ее кандидатуру на выборах в Мосгордуму.

Напомним, что Московская городская избирательная комиссия не зарегистрировала Любовь Соболь кандидатом на выборах в столичную городскую думу, поскольку 14,67% собранных ею подписей оказались «липовыми». Ранее юрист так называемого ФБК стала центральной фигурой нескольких скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. На одной из съемных московских квартир правоохранители обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». Также член Общественной палаты Илья Ремесло в ходе собственного расследования выяснил, что многие граждане, «поставившие» подписи за Соболь, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья.

Эти факты подтверждают, что незадолго до выборов в Мосгордуму оппозиция снова пустилась во все тяжкие и начала активно применять грязные политические технологии. В фильме «Анатомия протеста» Федеральное агентство новостей продемонстрирует истинное лицо проплаченной российской оппозиции и ее неприглядную скрытую сторону, а также расскажет о методах работы современных провокаторов.