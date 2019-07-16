Поклонники Пелагеи сравнили певицу с голливудскими актрисами

Москва, 16 июля. Российская исполнительница Пелагея на днях отпраздновала 33-летие. Артистка традиционно отметила день рождения в отпуске.

На своей странице в социальной сети Instagram певица опубликовала новое фото. На снимке запечатлено, как Пелагея позирует на пляже. На ней красивое кружевное платье и никакого мейкапа.

Поклонники оценили нежный образ певицы, но отметили, что артистка практически неузнаваема. Фолловеры не могут понять, что именно изменилось во внешности певицы. Участники обсуждения поделились мнением, что Пелагея стала похожа на голливудских актрис Шарлиз Терон или Скарлетт Йоханссон. В комментариях исполнительницу сравнивали и с русалкой, и с богиней. Однако отметили, что выглядит артистка действительно потрясающе.

«Не узнала сначала. Шикарна!» — написала kartinamaslom39.

Накануне сообщалось, что российская оперная певица Анна Нетребко поразила гостей светского раута в Баден-Бадене внезапно экстравагантным номером. Одетая в ярко-розовую прозрачную блузу и обтягивающую короткую юбку Нетребко забралась на обеденный стол и спела. На ногах у певицы босоножки на огромных каблуках, а лицо скрывает венецианская маска с пером. Поклонникам артистки «номер» пришелся по душе, в комментариях Нетребко поддержал и эстрадный певец Филипп Киркоров.