Сирия не беспокоится из-за поставки С-400 в Турцию, в отличие от курдов и США

Сирийский посол в России Рияд Хаддад заявил в интервью журналистам, что у Дамаска нет поводов беспокоиться в связи с открытием поставок зенитных ракетных комплексов С-400 в соседнюю Турцию. В том, как, однако, это обстоятельство может сказаться на ситуации в ближневосточном регионе, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«В данный момент Анкара играет роль страны-гаранта вместе с РФ и координирует свои шаги с российским руководством. Поэтому данный момент, скажем так, не находится в фокусе нашего внимания», — подчеркнул сирийский дипломат.

Как бы неоднозначно турецкая сторона не относилась к легитимному правительству САР, она все же, так или иначе, работает на разрешение конфликта в арабской республике в рамках «Астанинского формата» совместно с Ираном и Россией.

Одно это уже серьезно раздражает Вашингтон, который является союзником Анкары по НАТО. Поставки же российских ЗРК еще больше разозлили американцев, которые в настоящее время готовят против турок пакет санкций. И именно этот разлад может существенно подорвать обстановку на Ближнем Востоке, и в том числе в Сирии. По крайней мере — в той ее части, где дислоцируются контролируемые Соединенными Штатами курдские бандгруппы.

В последние дни Турция и Сирийские демократические силы (SDF) активно наращивают военную мощь у границы, особенно в районе провинции Хасака. По данным Euphrates Post, курды передислоцировали отряды на окраину города Рас Аль-Айн, в то время как турки перебросили подкрепления на юг своей приграничной провинции Шанлыурфа. Тем временем в этой зоне также фиксировались пролеты разведывательных самолетов ВВС США, передавал Twitter-ресурс Rojava Network.

Безусловно, военное сотрудничество Анкары и Москвы стало потрясением для Вашингтона, очень уязвило его, и он, конечно, не намерен закрывать на это глаза, заметил в интервью корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Американцы не будут сидеть сложа руки и спокойно наблюдать за развертыванием российских систем ПВО в Турции. У США это вызывает огромный протест и негодование: его союзник по военному блоку НАТО закупает вооружения у геополитического противника. Причем это не просто рядовое сотрудничество, это крупная сделка. Турки, помимо самих ЗРК, также приобретают и технологии производства данных комплексов», — обратил внимание эксперт.

Кроме того, главные подопечные Соединенных Штатов в САР — «Демократические силы» — тоже крайне встревожены усилением Турции. Потому вся линия соприкосновения между ними сейчас находится в напряжении, но, однако, считает собеседник ФАН, новое крупное столкновение пока вряд ли возможно.

«Курды тоже очень обеспокоены. Тем не менее проходила неподтвержденная информация, что США, осознав решительность Анкары, все-таки негласно согласились на открытие поставок С-400, чтобы в обмен потребовать от нее соблюдения американских интересов в Сирии на восточном берегу Евфрата. Учитывая, что Турция все-таки член НАТО, что ее экономика в определенной степени зависит от Вашингтона и что она и так в значительной степени испортила с ним отношения, на дальнейшую эскалацию в ближайшем будущем она, наверное, не пойдет», — предположил востоковед.

С другой стороны, курдский фактор всегда был принципиальным моментом для Анкары. «Демократические силы» считаются турками частью Рабочей партии Курдистана (РПК), которая, в свою очередь, признана ими, а также некоторыми другими странами террористической организацией.