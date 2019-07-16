Закон об исключительности языка превращает Украину в нацистское государство

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае бывший тогда еще президентом страны Петр Порошенко.

Оппозиция считает, что этот закон раскалывает общество, а также лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, предусмотренной в Конституции Украины, отнимет у русскоязычных украинцев право занимать госдолжности. Представители оппозиционных партий оспорили закон в Конституционном суде.

Принятие закона об исключительности украинского языка свидетельствует об отсутствии демократичности на Украине и не соответствии европейским ценностям, говорит лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот.

«Сам закон об исключительности украинского языка подтверждает факт, что Украина скатывается в нацистское государство. Смысл нацизма — это исключительность определенного народа по отношению к остальным или расовое превосходство определенного народа по отношению к остальным. Сейчас мы можем говорить о расовом превосходстве украинского языка по отношению к остальным, прежде всего — к материнскому русскому языку, потому что украинский язык — это южнорусское наречие. Прародителем украинского языка является «кулишовка». Пантелеймон Кулиш сформулировал ее как упрощенную форму русского языка для крестьян, для сельской местности, потому что русский язык было сложнее выучить. А упрощенная форма работала на юге России», — заявил Кот.

Закон об исключительности украинского языка окажет негативный эффект на отношения к русскоговорящим, сообщает эксперт.

«Понятно, что его будут использовать разных мастей нацисты для того, чтобы показать свое превосходство или унизить кого-то, а особенно русскоговорящих. Исключительность украинского языка направлена именно против руссов, и они будут пытаться этим пользоваться», — резюмировал Юрий Кот.

В первом чтении законопроект был принят Верховной радой еще 4 октября 2018 года, во втором — 25 апреля 2019 года. Перед вторым чтением депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч правок, внесенных в закон. Уходящий президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

Избранный президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что после вступления в должность оценит этот закон на предмет его соответствия принципам соблюдения прав человека. А после избрания пообещал, что будет защищать украинский язык.