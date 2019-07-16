Ямпольская предложила разъяснить правила выдачи прокатного удостоверения

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила уточнить правила выдачи прокатного удостоверения. Такую инициативу она озвучила в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее данная проблема обсуждалась на заседании Общественного совета при комитете, и было принято решение провести отдельную встречу с профессиональным сообществом.

«Выявили мы две основные проблемы в выдаче прокатных удостоверений. Первая — идеологическая. Это то, что связано с шумными истериями: «Матильда», «Братство». Вторая проблема — индустриальная, когда надо развести несколько релизов, дать зеленый свет фильму, на который страна потратила большой бюджет, и дать ему некое преимущество перед голливудскими релизами», — рассказала о встрече Ямпольская.

По ее словам, индустриальную проблему представители профсообщества пообещали решить самостоятельно «в рамках некой самоорганизации — ассоциации или союза».

«То есть давать заранее приоритеты нескольким национальным фильмам, дальше оставлять все остальные релизы там, где они должны быть. Дать возможность голливудским фильмам выходить в прокат в тот день, когда идет мировая премьера, чтобы не вызывать негативного общественного резонанса», — пояснила она.

Идеологические вопросы, по мнению главы комитета, необходимо решить посредством внесения поправок в соответствующую статью ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в РФ».

По словам Ямпольской, статью необходимо дополнить новым положением о том, что «содержание фильма не может являться причиной для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения».

«Когда вы потратили на фильм 160 млн рублей, мне кажется, уже поздно обсуждать, выпускать его в прокат или не выпускать», — уточнила депутат.

По ее словам, контролем над картиной должен заниматься Фонд кино на стадии подготовки.