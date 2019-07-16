Кампания Соболь на выборах МГД запомнилась ее сборщикам «адскими махинациями»

Москва, 16 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которая стремилась попасть в Мосгордуму от 43-го избирательного округа столицы, не остановилась на подкупе избирателей, в ее избирательных листах оказались настоящие «мертвые души». Подробнее о том, к каким методам прибегают провокаторы, Федеральное агентство новостей рассказывает в фильме «Анатомия протеста».

Волонтеры решили выяснить, действительно ли москвичи ставили подписи за Соболь. Они решили лично опросить горожан и прошли по квартирам. Как оказалось, в ее избирательных листах странным образом появились голоса «мертвых душ». К примеру, подпись Анатолия Ткаченко, скончавшегося жителя 43-го округа Москвы, нарисовалась в избирательных бюллетенях Соболь. Родственники мужчины не знали об этом.

«Мы были не в курсе того, что подпись Анатолия Федоровича появилась в избирательных списках и не знаем, как это произошло. Испытываем по этому поводу негатив», — сказал родственник скончавшегося москвича.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло подтвердил, что, действительно, в бланках оказались подписи ушедших из жизни москвичей. Эксперт даже нашел на кладбищах имена этих людей. Он объяснил, что рисовальщики подписей чаще всего используют «мертвых душ». По словам юриста, Соболь решила, что сможет перехитрить членов комиссии избиркома, использовав паспортные данные умерших горожан с пририсованными новыми датами рождения.

В фильме «Анатомия протеста» представлено интервью с координатором сборщиков подписей Арсением. Он подробно рассказал о махинациях Соболь. Арсений признался, что не понимал, откуда набирается такое количество подписей. По словам молодого человека, лучшей «наградой» за адскую работу был завтрак с Соболь, которая использовала активистов как бесплатную рабочую силу.

Арсений объяснил, что грязные методы, преследование несогласных, бесчеловечное и потребительское отношение к людям — единственное, чем запомнилась внутренняя кухня избирательной кампании Соболь.